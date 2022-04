TELFS. Ostern ist das höchste Fest der Christen. Für ein gutes Verständnis des Themas hat Ferdinand Reitmaier theologisches, geschichtliches und volkskundliches zum Thema zusammengefasst.

Sieg des Lebens über den Tod

„Ein Singen geht über die Erde“ so lautet der bekannte Buchtitel von Bischof Reinhold Stechers Osterbotschaft, wenn wir uns zum Glauben an den auferstandenen Christus durchringen und uns in ein österliches Schauen, Hören und Fühlen entfalten. Die Christen feiern am Ostersonntag die Auferstehung Jesu und den Sieg des Lebens über den Tod. Es ist das älteste und höchste Fest der Christen. Denn die Auferstehung Jesu begründet den Glauben an das ewige Leben und die Auferstehung der Toten. Mit dem Aschermittwoch beginnt die 40 -tägige Fastenzeit, die auch als vorösterliche Bußzeit auf dieses wichtigste Fest der Christenheit vorbereitet. Sie erinnert an das 40-tägige Fasten Jesu in der Wüste, bevor er sein öffentliches Wirken begann.

Woher kommt eigentlich das Wort Ostern?

Die Wissenschaft vermutet, dass der Name Ostern etymologisch mit der Himmelsrichtung „Ostara“ in der Bedeutung „Morgenröte“ verwandt ist. Mit der Hinwendung zur aufgehenden Sonne verbindet das Christentum symbolisch die Auferstehung Christi. Auch das heidnische Fest der Frühlingsgöttin Ostora ist in diesem Zusammenhang zu sehen.

Wann wird Ostern gefeiert?

Schon 325 n. Chr. wurde am Konzil von Nicäa festgelegt: Ostern findet immer am Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling statt. Als Frühlingsbeginn zählt der 21. März.

Das jüdische Pessachfest richtet sich nach dem Mondkalender; dieser Mondzyklus verschiebt sich immer wenig gegenüber unserem Kalender. Jesus wurde am Vorabend dieses Festes gekreuzigt und ist am ersten Tag der Woche, also am Sonntag auferstanden. In Erinnerung daran ist heute der Sonntag bei uns der gesetzliche Feiertag. (Islam: Freitag, Juden: Sabbat)

Warum bringt der Osterhase die Eier?

Warum macht das nicht die Osterhenne, sie legt ja schließlich auch die Eier? 1682 erwähnte ein Arzt aus Heidelberg den Osterhasen zum ersten Mal. Der Brauch sei im Elsass und am Oberrhein entstanden. Warum, wusste der Arzt aber auch nicht. Sicher ist allerdings, dass früher die Gärten in den Dörfern voller wilder Hasen waren, die dort nach Futter suchten. Also glaubten die Menschen, die Hasen seien wegen Ostern gekommen. Als im 18. Jahrhundert das Eiersuchen in Mode kam, erklärte man den Kindern, dass der Osterhase sie im Garten versteckt habe. Der Osterhase ist allerdings nicht der einzige Überbringer von Eiern. In der Schweiz hat der Kuckuck, in einigen anderen Regionen der Fuchs, der Hahn oder der Storch diese Aufgabe. Und im Supermarkt gibt es Ostereier bereits im Jänner!

Was haben die Eier mit Ostern zu tun?

Schon im alten Ägypten galt das Ei als Ursprung des Lebens und der Fruchtbarkeit. Im Christentum wurde das Ei zum Symbol für die Auferstehung Jesu Christi. Von außen wirkt es kalt und tot, doch aus seinem Inneren erwächst neues Leben. Somit stand das Ei symbolisch für das Grab in Jerusalem, aus dem Christus am Ostermorgen von den Toten auferstand. In der 40 - tägigen Fastenzeit waren Eier verboten, daher sammelten sich viele an. Um sie haltbar zu machen, kochte man sie. Um sie von den ungekochten Eiern zu unterscheiden, färbte man sie. Warum genau wir Ostereier verstecken, ist nicht eindeutig geklärt. Volkskundler sehen eine mögliche Erklärung im heidnischen Brauch des „Ostora-Festes, an dem Eier verschenkt wurden. Die Kirche verbot dieses Ritual. Daher versteckten die Menschen sich gegenseitig die Eier auf ihren Feldern. Bis heute ist der Brauch des Eiersuchens, vor allem für Kinder, ein fester Brauch am Ostersonntag.

Das Osterlamm:

Den Ursprung hat das Osterlamm im Judentum. Beim Pessachfest wurde traditionell in Erinnerung an den Auszug der Israeliten aus Ägypten ein Lamm geschlachtet und verspeist. Das Christentum sah im Lamm ein Symbol für Jesus als das Opferlamm, das für die Menschen am Kreuz gestorben ist. Heute findet man das Osterlamm meist als verziertes Backwerk wieder.

Die Osterkerze:

Sie ist ein Zeichen des Lebens und der Wärme sowie ein Symbol für den auferstandenen Christus als das Licht der Welt. Etwa seit dem vierten Jahrhundert hat sie Eingang gefunden in die Osterliturgie. Das Licht der Osterkerze wird auch heute noch von manchen Kirchenbesuchern auf den Gräbern ihrer Angehörigen entzündet.

Brauchtum zur Osterzeit:

Neben dem schon erwähnten Eierfärben, Eiersuchen, der Osterkerze und dem Osterlamm als einem süßen Gebäck, der sogenannten Speisenweihe am Ostersonntag, gibt es noch eine Reihe anderer Bräuche wie das Osterfeuer, das Eierpecken, den Osterspaziergang („Emmausgang“) vor allem aber wieder das Aufstellen eines „Heiligen Grabes“. In Tirol gibt es in Nauders (seit 1811) und in Pfunds (seit 1511) eine sogenannte Heiliggrab- Bruderschaft. Ihre Aufgabe ist das Aufstellen des Heiligen Grabes sowie die 24 -stündige ununterbrochene Anbetung des Allerheiligsten vor dem Hl. Grab. Die Heiliggrab- Bruderschaft in Pfunds wurde sogar in das Immaterielle Kulturerbe aufgenommen.

Jubel und Freude

Wenn am Karsamstag beim Gottesdienst „die Glocken wieder aus Rom zurückkehren“, die seit Gründonnerstag verstummt waren, wenn der Priester zum ersten Mal das Hallelujah anstimmt, erfasst viele Gläubige ergreifende Freude an ihrem Glauben. Und wenn am Ostersonntag der Jubel mit G.F. Händels Hallelujah (aus dem Oratorium Messias) durch die Kirche erklingt, dringt die frohe Osterbotschaft (Evangelium) „Christus ist erstanden“ als tiefes Erlebnis in die Herzen der Gläubigen: „Frohe Ostern“ hört man mannigfach!