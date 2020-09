Am 9. Oktober gibt es in Zirl die Gelegenheit sich selbst und gleichzeitig auch anderen etwas Gutes zu tun! Moni Brachmayer-Jauk die das Yogastudio „Dein Yoga in Zirl“ führt, gibt eine Yogastunde FÜR ALLE - der gesamte Erlös geht an jene, die durch den Ausbruch von Covid 19 oder durch die Quarantäne-Maßnahmen unverschuldet in Not geraten sind!

Dabeisein – sich und anderen Gutes tun:

am Freitag, 09. Oktober 2020

von 19.00 bis 20.00 Uhr

in der Turnhalle der NMS Zirl

Mindest-Spende 15,- / aber gerne mehr ;-)

Moni ist ausgebildete Hatha-Yoga- und Yin-Yoga-Lehrerin, organisiert viele Yoga Workshops, Yogareisen und den Yoga Summit Innsbruck bzw Seefeld.

In Zirl hält sie Yogakurse für alle - also auch für AnfängerInnen.

Die Charity Yogaklasse ist für alle Menschen möglich - es sind keine Vorkenntnisse nötig! Einfach kommen, lockere Kleidung tragen und eine Matte mitbringen!

Um Anmeldung wird gebeten unter moni@soulinmotion.at oder Tel: 0699 / 18013000.