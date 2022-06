TELFS. Zwei Monate nach Gattin Anna, mit der er seit 63 Jahren verheiratet ist, feierte nun auch Alois Seelos im Kreis seiner Familie den 90. Geburtstag. Auch Bürgermeister Christian Härting kam zum kleinen Fest und gratulierte dem rüstigen und aktiven Jubilar herzlich.

Lebhafte Erinnerungen

Alois Seelos wurde am 15. Juni 1932 geboren und wuchs auf dem elterlichen Bauernhof in Bairbach auf. Später lebte er mit seiner Familie drunten in Telfs, war sein ganzes Leben lang in der Landwirtschaft rastlos aktiv. Noch im vergangenen Jahr war er holzen. Bei der Geburtstagsfeier erzählte der Jubilar einiges aus seinem Leben, so auch wie er 1945 das 13-Jähriger das Kriegsende erlebte. Zusammen mit anderen Kindern aus Bairbach war er am Morgen, vorbei an abgesprengten Straßenstücken, den täglichen Schulweg hinauf nach Mösern gegangen. Dort war aber die Schule versperrt, die deutsche Lehrerin geflüchtet. Den Kindern wurde gesagt, dass sie schleunigst heimgehen sollen, weil die Amerikaner schon im Ort seien. Später sahen sie dann die talwärts marschierenden US-Soldaten und beobachteten, wie deutsche Truppen auf der gegenüberliegenden Talseite mit Artillerie beschossen wurden.