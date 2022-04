Am ehemaligen "Köll-Areal" im Obermarkt wird der nächste Kindergarten gebaut, der Bedarf steigt.

TELFS. 1,14 Millionen Euro werden für die Telfer Kinder und deren Eltern in die Hand genommen: Der Neubau des Kindergartens Obermarkt ist ein weiterer großer finanzielle Brocken im Budget 2022.

Standort für die neue Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtung ist das ehemalige "Köll-Areal" im Obermarkt, die Baustelle wird sich bis 2023 hinziehen. Dann stehen mit dieser zweigruppigen Einrichtung (davon eine Integrationsgruppe; Nach Bedarf mit Ganztagesbetreuung von 7 bis 17 Uhr) insgesamt sieben Standorte mit ebensovielen Kindergärten und zwei Kinderkrippen zur Verfügung.

Hoher Bedarf an Kinderbetreuungs-Einrichtungen

Laut Bgm. Christian Härting handelt die Gemeinde bedarfsorientiert:

"Die dezentralen Strukturen in der Kinderbildung und -betreuung werden von uns sukzessive ausgebaut. Der Kindergarten Obermarkt ist ein weiterer wichtiger Baustein.“

Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen in den öffentlichen Kindergärten und Kinderkrippen steigt seit Jahren kontinuierlich an, weiß auch Daniela Faistenauer, Leiterin der Bildungsabteilung in der Marktgemeinde. Einer der Gründe ist, so Faistenauer:

"Kinderkrippen und -gärten werden immer bewusster als Bildungseinrichtungen wahrgenommen. Die Akzeptanz für die Fremdbetreuung von Kleinkindern in der Kinderkrippe ist gestiegen. Immer mehr Kinder besuchen den Kindergarten für drei Jahre. Und immer mehr Elternteile sind berufstätig. Damit steigt der Bedarf an ganztägigen bzw. ganzjährigen An- geboten.“

Kindergarten nah an der Natur

Für die neue Einrichtung am Obermarkt hat die Gemeinde nach dem entsprechenden GR-Beschluss 272 m² plus ca. 300 m² Gartenfläche (teilweise Hanglage, der Hang wird in die Spielgestaltung miteinbezogen) im Erdgeschoss des aktuell in Bau befindlichen Wohnprojekts des gemeinnützigen Wohnbauträgers GHS angekauft.

Im hinteren der beiden Baukörper errichtet die GHS die entsprechenden Räumlichkeiten.

Am Areal der ehemaligen Tischlerei Köll im Obermarkt errichtet die GHS aktuell ein Wohnprojekt. Im EG des hinteren der beiden Baukörper zu sehen: der neue Kindergarten mit Spielgarten.

Diese bestehen aus den beiden Gruppenräumen, Küche und Speiseraum, Ruheraum, Bewegungsraum, Spielflur und Terrasse. Vorteil ist die Nähe zur Natur, was sich auf die grundsätzliche Ausrichtung der neuen Einrichtung auswirkt, wie Daniela Faistenauer dazu erklärt:

„Zum einen lautet das Motto des neuen Kindergar- tens "naturnah". Die Gruppen werden viel draußen unterwegs sein, weil die umgebenden Wälder nahe liegen und schnell erreichbar sind. Zum anderen liegt der Fokus auf Inklusion, denn eine der beiden neuen Gruppen ist eine In- tegrationsgruppe.“

Synergien zum naheliegenden Kindergarten Lumma will man nutzen. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird der Kindergarten Obermarkt zudem gut erreichbar sein.