ZIRL, IBK. In der neuen Sonderausstellung in der Hofburg Innsbruck „Maximilian1 – Aufbruch in die Neuzeit“ wird historisches Wissen mit multimedialer Technik modern interpretiert. Mitten drin befindet sich eine erstmals geschaffene 3D-Visualisierung der Burg Fragenstein in Zirl.

Detailgetreu rekonstruiert

Das Aussehen der Burg Fragenstein zur Zeit Maximilians konnte in diesem Zuge äußerst detailgetreu rekonstruiert werden. Die Schlossanlage, in unmittelbarer Nähe zur Martinswand, gehörte zu den bedeutendsten privaten Residenzen des Kaisers und ist somit vermutlich Ausgangspunkt so mancher Legende



. „Mit der Einrichtung einer Dauerausstellung zu Maximilian I. leistete die Burghauptmannschaft Österreich einen zentralen und besonders nachhaltigen Beitrag zum Maximilianjahr 2019. Die aktuelle Sonderausstellung zeigt uns nun eine weitere Leidenschaft dieser für die Geschichte Tirols prägenden Persönlichkeit und bietet spannende Einblicke in das Turnierwesen,(...)"

betont Tirols Kulturlandesrätin Beate Palfrader. Bei der Eröffnung der Ausstellung in der Hofburg Innsbruck waren u.a. auch Bundesministerin Dr. Margarete Schramböck und Zirls Bürgermeister Thomas Öfner anwesend.

