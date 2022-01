ZIRL. Ein außergewöhnlicher Verletzten-Abtrtansport verzeichnet die Bergrettung Innsbruck am 18. Jänner: Ein verletzter Kletterer wurde aus der Martinswand geborgen und mit dem Zug der Karwendelbahn in die Stadt transportiert.

Am 18. Jänner 2022, gegen 14:50 Uhr stieg ein 45-jähriger Österreicher im Klettergebiet Martinswand in Zirl über die Stahlleiter bei der Bahngalerie im Klettergarten, rutschte ab und stürzte aus einer Höhe von ca. 2 bis 3 Metern zu Boden, wobei er sich Verletzungen unbestimmten Grades an beiden Füßen zuzog. Er wurde von der Bergrettung Innsbruck geborgen.

Der Abtransport erfolgte mit einem fahrplanmäßigen Zug der ÖBB, der dafür einen außerplanmäßigen Halt auf der Strecke einlegte. "Es war wohl der näheste Weg für die Retter, der Verletzte befand sich direkt neben den Bahngeleisen", berichtet Dr. Christoph Gasser-Mair, Pressesprecher der ÖBB. Dass die Bergrettung auf die Idee kam, den Abtransport mit der Eisenbahn zu machen, stammt wohl aus Einsätzen in der Sillschlucht im Frühjahr 2021, als auch hier aufgrund der beengten Verhältnisse nur der Weg über die Bahn in Frage kam. "Koordiniert wurde diese Rettung von der zentralen Leitstelle", ergänzt Gasser-Mair: "Dann musste ein Einsatzleiter der ÖBB mit einem Zug zur Unfallstelle gebracht werden, der muss dabei sein, wenn die Bahn einen außerplanmässigen Halt auf freier Strecke macht. Der Einsatz wird auch über die Betriebsführungszentrale in Innsbruck organisiert."

Der Verletzte wurde schließlich in den Zug verfrachtet, dieser brachte ihn zum Bahnhof Hötting, von dort aus ging es mit dem Krankenwagen in die Klinik.

