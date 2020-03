TELFS/MIEMING (bine). "Zwei Personen stecken in einem Maler - der Poet und der Handwerker." (Émile Zola) Auch in Dagmar Andre-Lelov stecken diese zwei Personen. Die in Telfs ansässige Künstlerin und ausgebildete Opernsängerin lässt in ihren (Hand)Werken die Acryl/Öl- und Aquarellmalerei poetisch auf die Leinwand fließen und lässt den Betrachter in eine abstrakte, aber auch gegenständliche Welt eintauchen. Seit der Vernissage am 6.3. wird im KunstWerkRaum Mieming neben einer kleinen Auswahl an neuen Acryl/Öl- Bildern ein Querschnitt aus Andre Lelov's Aquarellmalerei gezeigt.



Ausstellung: 7. – 22. März 2020, geöffnet jeweils Sa und So 14:00 – 18:00 Uhr