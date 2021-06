POLLING. Bei den Pollinger Schützen kehrt die Freude und Fröhlichkeit zurück. Eine halbe Ewigkeit musste man nun warten, den Verein und das Brauchtum in der Gruppe pflegen zu können.

Aufatmen nach langer Pause

Helli Bidner, Obmann und Hauptmann der Schützenkompanie Polling atmet so richtig auf. Der Grund dafür: die neueste Medieninformation des Landes, in der LH Günther Platter die Möglichkeiten nach den Lockerungsschritten mitteilt:



„Wir haben zur Bekämpfung der Coronaepidemie alles getan, was uns möglich war. Inklusive der Mitarbeit bei der Gemeindetestung. Aber es war schon hart, das Schützenleben und auch unsere Aufgabe für die GemeindebürgerInnen so kappen zu müssen“

. Die Pollinger Schützen leisten mit ihrem „Schützenheim“ einen guten Teil für die Kommunikation im Dorf.



„Uns ist klar, dass das alltägliche Leben nach dem Corona – Einschnitt neue Akzente haben wird. Aber „Freude & Fröhlichkeit“, die werden wir uns sicher zurückholen“

, so Helli Bidner. Er will es wieder so, wie im Foto: kurz vor Corona – ein Ehrensalut und anschließende Gratulation für Feuerwehrkameraden, die einen „Runden“ zu feiern hatten.

Mehr aktuelle News aus dem Bezirk auf meinbezirk.at/telfs