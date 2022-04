Der Männergesangsverein Liederkranz Telfs war auf den Spuren des deutschen Musikers Carl (Karl) Fittig.

TELFS. „Ich kenn‘ ein Tal, so wunderschön…“ – Das berührende Lied „Gruß ans Ober-Innthal“ gehört zum Standardrepertoire des Männergesangsvereins Liederkranz Telfs. Es wurde vor etwa 130 Jahren dem damals noch jungen Chor gewidmet. Über den Komponisten Carl Fittig war bisher allerdings wenig bekannt. Das hat sich jetzt dank intensiver Nachforschungen geändert.

Der langjährige Obmann des MGV Telfs Walter Maierhofer, der zurzeit dabei ist, die Chronik des Chors zu vervollständigen, ist Carl (Karl) Fittig zusammen mit dem Sammler und Hobbyforscher Edmund Palfinger schon lange auf der Spur. Bisher kannte man nur einige von Fittig komponierte Lieder und wusste, dass er Zitherspieler war und eine enge Beziehung zu Tirol hatte. Der Geburtsort des Musikers war unklar. Die irrtümliche Annahme, dass er aus dem Zillertal stammte, konnte Walter Maierhofer nun durch seine akribischen Nachforschungen widerlegen: Carl Fittig wurde 1833 in Grenzach (heute Baden-Württemberg) geboren. 1899 starb er in Dresden, wo in seinen letzten Lebensjahren Chormeister war. In seiner aktiven Zeit als Musiker und Komponist verbrachte er aber viel Zeit in Tirol und komponierte für Tiroler Chöre und Sängergemeinschaften.



Auch Carl Fittigs Verbindung zu Telfs ...

... konnte jetzt eindeutig belegt werden. Der Nachweis für die Widmung von „Ich kenn ein Tal…“ an die Telfer Sänger wurde in der Staats- und Universitätsbibliothek Dresden gefunden. Sein Nahverhältnis zu unserer Region entstand offenbar über die berühmten „Schöpfer-Nationalsänger“, deren Chef Jakob Schöpfer seit 1886 als Gastwirt „zur Brücke“ in Telfs lebte. Es ist anzunehmen, dass Fittig und Schöpfer sich auf einer der vielen Konzerttourneen der weitgereisten Sängergesellschaft kennen und schätzen lernten. Seinen „Gruß ans Ober-Innthal“ soll Fittig in der Stube des Schöpferwirts geschrieben haben.

Erfolgreiche Nachforschungen

Unter anderem wurde bei den Recherchen ein Nachruf auf den Komponisten in den Innsbrucker Nachrichten vom 31. Oktober 1899 entdeckt. Dort heißt es:

„Alljährlich kam er nach Tirol und verbrachte seine Ferienzeit mit mehreren seiner Freunde im Gasthofe Schöpfer in Telfs. Jedes Jahr kam er nach Zirl, wo auch immer ein Gesangs-Conzert ihm zu Ehren veranstaltet wurde. Im heurigen Jahr verabschiedete er sich in besonders herzlicher Weise von den dortigen Sängern, wobei er äußerte, daß dies wohl sein letzter Besuch in Tirol sein werde. Fittig war ein sehr fruchtbarer Arrangeur von Tiroler Nationalgesängen und componierte wohl auch recht schöne Tiroler Lieder, deren Texte er größtentheils auch selbst dichtete.“

Auf der Webseite von Edmund Palfinger www.tirol-schellack.at sind alle Ergebnisse der Nachforschungen über Carl Fittig nachzulesen. Dort gibt es auch die Links zu einigen Hörbeispielen auf Palfingers Youtube-Canal „Tirol Schellack“.