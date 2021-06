INZING. Anlässlich des 60-jährigen Bestehens des "Cafe Wintergarten" in Inzing, wird am 12.6. eine Kunstausstellung im legendären Tanzcafe stattfinden.

Erstes Tanzlokal in Tirol

Vor allem die etwas ältere Generation kann sich noch gut an die legendären Partys im Inzinger Wintergarten erinnern. Damals war es das erste Tanzlokal in Tirol, mal abgesehen von Innsbruck und den Tourismusorten. Um das Jubiläum zu feiern, stellt Herta Puelacher, die das Cafe vor 60 Jahren gemeinsam mit ihrem Ehemann Ewald gründete, viele ihrer Gemälde aus. Ab 12.6 um 15:00 Uhr werden die Werke, die zum Großteil in der Corona-Zeit erstanden sind, im Cafe zur Schau gestellt. Wenn es die Corona-Situation wieder zulässt soll in naher Zukunft zusätzlich ein größeres Fest zur Feier des 60-Jahr Jubiläums des Wintergartens stattfinden.

