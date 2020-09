Bald auch in Telfs - Sonderausstellung über das Gesamtwerk des Tiroler Künstlers Anton Christian

TELFS. Zu seinem 80. Geburtstag präsentiert Anton Christian sein vielfältiges Gesamtwerk. Er wagt sich darin an die Schattenseiten des menschlichen Lebens: Krankheit, Einsamkeit, Tod, Krieg, Leid. Seine teils irritierenden und zugleich anziehenden Gemälde und Skulpturen treten im Volkskunstmuseum in Innsbruck mit der Dauerausstellung in Dialog. Im Rabalderhaus in Schwaz werden Fotografien präsentiert, in der Villa Schindler in Telfs steht das grafische Werk im Zentrum.

Grenzen werden erreicht

Anton Christian bringt in seiner Kunst die Realität an ihre Grenzen. In seinen Figuren sind zwar reale Formen von Mensch und Tier erkennbar, sie nehmen durch das heftige Leid, die Qual, das Elend und die Not, die sie ausdrücken, aber surreale Züge an und tauchen in die essenziellen Sphären des menschlichen Daseins ein.

‍Er bezieht Stellung und scheut sich nicht davor, unpopuläre Fragen zu stellen. „Es ist oft kein angenehmer Anblick, aber das soll Kunst auch nicht unbedingt sein“, so Direktor Mag. Dr. Peter Assmann. „Die Werke berühren tief und regen zur Reflexion an.“ Anton Christian ergänzt: „Ich möchte, dass sich die Leute lange an meine Kunst erinnern müssen, wie an einen besonders schönen oder bösen Traum.“ Angelehnt sind seine Werke oft an aktuelle Geschehnisse. Vor einigen Jahren griff er etwa die Flüchtlingsthematik auf, zuvor die Folgen des Jugoslawienkrieges, den Vietnamkrieg und das Dritte Reich. Jedes Werk erzählt eine eigene Geschichte.

Die Verbindung zur Volkskunst



Im Volkskunstmuseum treten Anton Christians Werke mit der Dauerausstellung in Dialog. Zwischen den traditionellen Tiroler Trachten wird zum Beispiel eine Grabplatte mit einem Schafskopf gezeigt. Schöne, hohe Metallhörner schmücken ihn, während der eigene Kopfschmuck unter einer samtenen Maske verborgen ist. Diese Skulptur spielt auf die Eitelkeit an und verbindet damit Volkskunst mit zeitgenössischer Kunst. Ein anderes Werk spielt auf Weihnachten, auf Leben und Tod an. „Viele Arbeiten des Künstlers stehen den Motiven der sogenannten ‚Volkskunst‘ äußerst nahe: der Vergänglichkeit, der Sterblichkeit, der Aufopferung“, so Dr. Karl C. Berger, Leiter des Tiroler Volkskunstmuseums. „Sie wirken, so wie viele unserer Objekte, verstörend und gleichzeitig anziehend, befremdend wie verlockend, schön und schaurig.“ Vor 22 Jahren trat Anton Christian bereits in einer Ausstellung mit der damaligen Dauerausstellung im Volkskunstmuseum in einen Dialog. Mit Werken von 25 Künstlerinnen und Künstlern entstand eine Spannung zwischen Historie und Moderne, Kunst und Gesellschaft, dem Flüchtigen und dem Dauerhaften – und brach damit die starren Strukturen des damaligen Museums auf.

Ausgehend von einem „Selbstbildnis mit Familie“ (1915) von Anton Kirchmayr, Anton Christians Vater, und dem während der Akademiezeit geschaffenen Bildnis seiner Mutter aus dem Jahr 1961, reicht der Bogen der diesmal ausgestellten Werke von den frühen konzeptuellen Arbeiten bis zu seinem aktuellen Schaffen. Dabei ist es dem Künstler wichtig, neben den Gemälden auch seine Skulpturen und Installationen in dokumentarischen Fotografien, real den Objekten des Volkskunstmuseums zur Seite gestellt oder in sie eingebettet zu präsentieren. Den Abschluss bildet ein Gemälde seines Sohnes Jakob Kirchmayr aus dem Jahr 2019. Es steht am Ende der Sonderausstellung über das umfangreiche Werk eines Künstlers, der mit seinem Schaffen eine einmalige Position innerhalb der Kunstlandschaft Tirols einnimmt.

Telfs: grafisches Werk & Skizzenbücher

In der Villa Schindler in Telfs ist Anton Christians grafisches Werk zu sehen. Auf den ersten Blick wirken die Zeichnungen oft spontan. Wer näher hinsieht, erkennt aber schnell, dass die Arbeiten in mehreren Phasen korrigiert, überlagert und mit Kommentaren versehen wurden. Vielschichtige, sorgfältig geplante Details, die alle auf eine genaue Beobachtung der Welt zurückzuführen sind, kommen zum Vorschein. Der Künstler vereint Mikro- und Makrokosmos, Mythologie und Metapher, Natur und Illusion, Wasser und Luft, Leben und Tod.

Besonders hervorzuheben sind Anton Christians umfangreiche Skizzenbücher. Sie erlauben den Besucherinnen und Besuchern, den Künstler von einer ganz persönlichen Seite kennenzulernen, ihn auf seinen Reisen und bei seinen Bildfindungsprozessen zu begleiten. Der schöpferische Höhepunkt ereignet sich für Anton Christian am Anfang des künstlerischen Prozesses – und somit im Skizzenbuch. Von Entwürfen über Zitate, Reflexionen, Literarischem und Alltäglichem bis hin zu Kochrezepten ist in ihnen einiges dokumentiert.





Integration der Fotografie in Malerei/Bildhauerei

‍Parallel zu seinem malerischen, zeichnerischen und skulpturalen Schaffen hat sich Anton Christian seit Beginn der 1970er-Jahre auch fotografisch betätigt. Diese und später entstandene Fotografien sind im Rabalderhaus in Schwaz zu sehen. In London veranschaulichte er ab 1969 den Wandel und die Veränderung, indem er zum Beispiel Fleisch verfaulen ließ, die Destruktionszeiten notierte oder Tierkadaver in verschiedene Flüssigkeiten gab. Diese Experimente hielt er in Zeichnungen und Fotografien fest. Es folgten zahlreiche künstlerische Werke, die Fotografie und Malerei kombinieren.

Über Anton Christian

Der 1940 geborene Innsbrucker Künstler, an der Akademie der bildenden Künste in Wien und der Académie des Beaux-Arts in Paris ausgebildet, wandte sich zunächst der konzeptuellen Kunst zu. Ab Mitte der 1970er-Jahre widmete er sich fast ausschließlich der Zeichnung und der Malerei. Daneben entstanden immer wieder auch Objekte, Installationen und Skulpturen sowie Fotografien, die ihm zur Bildfindung dienen oder direkt in die Bilder einfließen. Eine bedeutende Rolle kommt auch der Literatur bzw. der Schrift zu. Ins Bild aufgenommene Texte verschwinden oft unter der Malerei und werden als Denkspuren sichtbar.

Zur Ausstellung erscheint ein Katalog mit einem Vorwort von Direktor Peter Assmann und Beiträgen von Karl C. Berger, Bazon Brock, Günther Dankl und Ruth Haas.

Wann & Wo:

Open House: Donnerstag 3.9.2020, 19-22 Uhr,

Volkskunstmuseum, Eintritt frei

Volkskunstmuseum // 4.9.2020 – 7.2.2021 (Gemälde und Skulpturen)

Rabalderhaus Schwaz // 11.9. – 26.10.2020 (Fotografien und Fotocollagen)

Villa Schindler Telfs // 12.9. – 30.10.2020 (Zeichnungen und Skizzenbücher)

Das aktuelle Rahmenprogramm entnehmen Sie bitte unserer Website:

tiroler-landesmuseen.at

VOLKSKUNSTMUSEUM

OPEN HOUSE, 19-22 UHR

Do 3.9.2020, Eintritt frei

Eröffnung um 18 Uhr mit begrenzter Teilnehmer*innenzahl, Platzvergabe nach Eintreffen, Eintritt frei

KÜNSTLERGESPRÄCH, 20 UHR

Sa 3.10.2020 mit Claudia Mark

EXKURSION „ANTON CHRISTIAN“, 14 – 20 UHR

Sa 10.10.2020 mit Anton Christian und Kurator Günther Dankl zum Tiroler Volkskunstmuseum, zur Villa Schindler Telfs und zum Rabalderhaus Schwaz, eine Veranstaltung des Vereins Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, begrenzte Teilnehmer*innenzahl, mit Anmeldung unter: verein@tiroler-landesmuseum.at, T +43 512 594 89-105

THEMENFÜHRUNG, 11 UHR

Mo 26.10.2020 „Der Vergänglichkeit auf der Spur“ mit Karl C. Berger, Leiter des Tiroler Volkskunstmuseums

KURATORENFÜHRUNG, 11 UHR

So 22.11.2020 und 17.1.2021 mit Günther Dankl

FREIER SONNTAG IM MUSEUM

So 17.1.2021, Eintritt frei

RABALDERHAUS SCHWAZ

ERÖFFNUNG, 19 UHR

Do 10.9.2020

KURATORENFÜHRUNG, 17 UHR

So 13.9.2020 und Mo 26.10.2020

VILLA SCHINDLER TELFS

ERÖFFNUNG, 19 UHR

Fr 11.9.2020

KURATORINNENFÜHRUNGEN, 18 UHR

Do 17.9., 1.10., 8.10. und 29.10.2020 mit Claudia Mark