Barbara Balldini am 19. November in Zirl

ZIRL. Im November gibt ein Kabarett-Hightlight im B4 in Zirl: Am 19.11. präsentiert Sexpertin Barbara Balldini ihr neues Programm „G'hörig durchgeknallt - Liebe machen im 21. Jahrhundert“. Ist die Liebe noch zu retten? So „durchgeknallt“ war sie noch nie. Im Dschungel der Möglichkeiten zwischen Tinder und Sexpuppenpuffs, Cyberbrillen und Porno, Swingerclubs und Speed-Datings – verirrt sich schon manch eine/r und findet nicht zurück. Zurück wohin?

Beginn: 20 Uhr. Tickets gibt es bei Ö-Ticket und in allen Raikas. Achtung: Es gibt coronabedingt nur 220 Sitzplätze.