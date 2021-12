REGION. Die Vielfalt an Direktvermarktern und Bauernläden im Bezirk ist große wie nie. Regionale Qualitätsprodukte sind mittlerweile in jedem Dorf des Bezirks zu haben. Vor allem in Zeiten von Corona ist dieses Angebot der Bauern aus der Region unbezahlbar. Wir haben das Angebot im Bezirk für Sie zusammengefasst.

Oberhofen

Patataria

Adresse: Kirchplatz 2, 6406 Oberhofen im Inntal

Öffnungszeiten: 24/7 Take-Away. Kartoffeln rund um die Uhr abholbereit in der Patati-Box. Unkompliziert, ohne Voranmeldung.

Angebot: Qualitätskartoffeln. In der Abholt-Box findet man alle aktuell verfügbaren Sorten in den verschiedenen Gebindegrößen (3 kg, 6 kg sowie 12 kg). Eine Bestellung vorab ist hier nicht nötig.

Sinn Gemüse

Adresse: Innweg 11, &406 Oberhofen im Inntal.

Öffnungszeiten: In der Saison Mittwochs von 14:00 - 18:00

Angebot: Knollensellerie, Grünkohl bzw. Palmkohl, Radicchio, Rotkraut, Chinakohl, Wirsing, Lauch, Rohnen, Blutampfer, Pastinke, Zwiebel, Knoblauch, Salatherz, Tomaten, Romanesco, dicke Bohnen, Chili, Zucchini, Kartoffel, Bohnen, Gurke, Brokkoli, Zuckererbsen, Karotte, Fenchel, Kraut, Spinat, Rettich, Mai/Herbst-Rübe, Kohlrabi, Radischen, Mangold, Gartensalat, Schnittsalat, Frühlingszwiebel.

Sonstiges: Bestellungen werden gerne telefonisch unter 0677/62774332 entgegen genommen.

Im Sommer gedeihen in Oberhofen die unterschiedlichsten Gemüsesorten. Bei "Sinn Gemüse" kann man sich u.a. auch für eine Gemüsekiste anmelden.

Barbara Waldhart

Ab-Hof verkauf Puelacher

Adresse: Landesstraße 40, 6406 Oberhofen

Öffnungszeiten: 07:00 bis 18:00 Uhr

Produkte: Milch, Erdäpfel, Naturjoghurt, Fruchtjoghurt, Eier, Dinkelgrieß, Dinkelkorn, Dinkelmehl, Fruchtaufstrich, Kräutersalz, Chili-Salz, Butter, Sirup, Apfelsaft, Likör

Für den Ab-Hof Verkauf hat sich Familie Puelacher aus Oberhofen ein eigenes Häuschen vor's Haus gestellt.

Katlerhof

Telfs

Rietzerhof

Adresse: Untermarktstraße 56, 6410 Telfs

Öffnungszeiten: Hofladen mit Selbstbedienung, täglich von 08:00 - 20:00Uhr. Zusätzlich Online-Shop zur Abholung.

Angebot: Große Auswahl an saisonalen Obst und Gemüse. Tiefkühltruhe mit Gemüse und Hühnerfleisch.

Xanders

Senf-Manufaktur Weber

Direktvermarktung Meislbauer

Adresse: Kreuzung Obermarktstraße/Niedere-Munde-Straße

Öffnungszeiten: täglich 07:00 bis 22:00 Uhr

Angebot: Kartoffeln und diverse Milchprodukte

Biohof Rollmühle:

Adresse: Krehbachgasse 12, 6410 Telfs

Öffnungszeiten: +43 680 132 10 48

Angebot: Lammfleisch, Schaffleisch, Lagerkartoffeln, Kartoffeln, Weizen, Getreide, Honig und Imkereiprodukte, Hafer, Fleisch und weitere regionale Produkte.

Wildermieming

Hofladen Biohof Omesbichl

Adresse: Quellenweg 12, 6413 Wildermieming

Öffnungszeiten: Täglich geöffnet - Selbstbedienung auf Vertrauensbasis

Produkte: Bio Eier aus mobiler Freilandhaltung, Kartoffeln, Zwiebeln, Gemüse der Saison, Bio Nudeln, Bio Gänsefleisch, Bio Jahrlingsfleisch, Honig.

Flaurling

Ligges Obstbau

Adresse: Salzstraße 15, 6403 Flaurling

Öffnungszeiten: täglich von 08.00 Uhr bis 20.00 auf Selbstbedienungsbasis.

Angebot: Versch. Apfelsorten, Säfte, getrocknete Apfelringe, Gelees, Marmeladen, Walnussschnaps und würzige Kekse.

Polling

Larcher's Freilandeier

Adresse: Polling 3, 6404 Polling in Tirol

Öffnungszeiten: täglich von 8:00–21:00 Uhr Selbstbedienung und Selbstab- rechnung auf Vertrauensbasis.

Angebot: Eier von freilaufenden Hühnern, Milch in Flaschen, Kartoffeln, Hauswürste.

Freilandeier bekommt man im Bezirk fast in jedem Bauernladen.

Margreth Kirchebner

Adresse: Polling 11

Öffnungszeiten: täglich 06:00 bis 21:00, im Sommer bis 22:00

Angebot: Eier und Kartoffeln

Der Mini-Bauernladen der Familie Kirchebner aus Polling ist symbolisch für die Vielfalt der Direktvermarkter im Bezirk.

Hatting

Obstbau Huber

Adresse: Salzstraße 30, 6402 Hatting

Öffnungszeiten: ab Erntebeginn im September & Oktober Mo - Do 16 - 19 Uhr, Fr 14 - 19 Uhr, Sa 9 - 17 Uhr. November - März Do + Fr 9 - 19 Uhr.

Angebot: frische Äpfel aus eigener Ernte (bis Frühjahr), diverse Öle wie Ringelblumen Öl und Johanniskraut Öl, eine große Auswahl an Sirupen z. B. Holunderblüten und Schokominze Sirup, feiner Apfelessig, Apfelsaft.

Wennser Hatting

Adresse: Bahnstraße 3, 6402 Hatting

Öffnungszeiten: Selbstbedienung auf Vertrauensbasis

Angebot: täglich frische Rohmilch, Eier von Wanderhennen, Getreide und die verschiedensten Kartoffelsorten.

Inzing

Bauernladen Manneshof

Adresse: Hauptstraße 17, 6401 Inzing

Öffnungszeiten: Produktautomat 24/7 plus Hofladen: Freitag von 14:00 – 18:00 Uhr

Angebot: Edelbrände, Mostprodukte, Likör, Sirupe, Säfte, Fruchtaufstriche, Chutney, Getreide, Geschenksideen und Produkte von Partnern aus der Region.

Brennerei Draxl

Adresse: Brennerei Draxl, Weidach 1, 6401 Inzing

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 13:00 bis 18:00 Uhr und Samstag von 8:00 bis 12:00 Uhr.

Angebot: Div. Apfelsorten, Zwetschken, Birnen und Walnüsse – alles saisonabhängig.

Bauernladen Inzing

Zirl

Manneshof Automat bei Bäckerei Rainer

Adresse: Schulgasse 10, 6170 Zirl

Öffnungszeiten: 24/7

Angebot: Apfelsaft, Mischsäfte, Marmeladen, Sirupe, Äpfelchips, Joghurts der Familie Kapferer

Selbstbedienungsladen/Automat Sabine & Patrick Defrancesco

Adressen: Schulgasse 10, 6170 Zirl und Kalvarienberstr. 14, 6170 Zirl

Öffnungszeiten: 24/7

Angebot: Freilandeier

Leutasch

Wirtseppeler's Hofladen

Adresse: Obern 30/30b, 6105 Leutasch

Öffnungszeiten: 0 - 24h – Selbstbedienungs-Hofladen

Angebot: Kräuterprodukte, Eier, Kartoffeln, Sirupe, Würste, Knödel, Grammelschmalz und andere Leckereien.

Zottlhof

Adresse: Moos 8c, 6105 Leutasch

Öffnungszeiten: Täglich geöffnet, telefonische Vereinbarung: +43/676 6240801

Produkte: Kaminwurz'n vom Hochlandrind, Haus-/Brühwurst, 10kg Mischpakete Qualitätsfleisch, handgemähte und handverlesene Bergkräuter.

Leutascher Bauernladen

Adresse: Lochlehn 232, 6105 Leutasch

Öffnungszeiten: Mitte Dezember bis Ende März 14.00 - 18.00 Uhr. Mitte Mai bis Ende Oktober 15.00 bis 18.00 Uhr. April bis Mitte Mai und November bis Mitte Dezember geschlossen.

Angebot: Unterschiedliche bäuerliche Produkten aus der Region, darunter Brot, Käse, Schnäpse, Eier, etc.

Bioeier Familie Heis

Adresse: Puitbach 220, 6105 Leutasch

Öffnungszeiten: Hauptsaison MO-SA 8.00 - 19.00, SO 9.00 - 17.00, Nebensaison: MO-FR 8.00 - 19.00, SA 9.00 - 17.00.

Angebot: Eier in allen Größen und Nudeln

Seefeld



Tiroler Bio Alpakas

Adresse: Triendlsäge 925, 6100 Seefeld in Tirol

Öffnungszeiten: Fr 14:00 bis 17:00, Sa 9:00 bis 15:00, bzw. nach telefonischer Vereinbarung.

Angebot: Edelbrände, Wolle, Wollprodukte

Scharnitz

Gustl Scharnitz

Adresse: Adolf-Klinge-Platz 72, 6108 Scharnitz

Öffnungszeiten: 24/7

Angebot: Frisches Obst und Gemüse, heimische Milchprodukte, backfrisches Brot, regionale Fleisch- und Wurstwaren, hausgemachte Spezialitäten

Reith bei Seefeld

Rasler's Laden

Adresse: Römerstraße 34, 6103 Reith bei Seefeld

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 09:00 bis 13:00 Uhr

Angebot: Speck, Wurst, Forellen, Bergkäse, Honig, Liköre&Schnaps, Knödel, Öle und Tinkturen, Gebirgskräutertee

Pettnau

Eierautomat „Beim Karl“

Adresse: Innweg 9, 6408 Pettnau

Öffnungszeiten: Selbstabholung/Eierautomat

Produkte: Freilandeier, Kartoffeln

Mehr auf pettnau/landwirtschaft