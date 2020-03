SEEFELD. Am 7. März 2020, gegen 04:00 Uhr geriet in einem Personalhaus in Seefeld aus bisher unbekannter Ursache ein Wäschewagen in Brand.

Ein Angestellter bemerkte das Feuer und führte die ersten Löscharbeiten durch, bevor die Feuerwehr Seefeld den Brand endgültig löschen konnte. Eine 47-jährige Slowakin wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus Hall eingeliefert.