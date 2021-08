REGION. Eine maximale Durchimpfung in bestimmten Berufsfeldern gilt als essentiell, meinte in der Vorwoche etwa WB-Landesobmann NR Franz Hörl: „Hier wird kein Weg an einer Impfpflicht im Gesundheits- und Bildungswesen vorbeiführen." Verantwortliche in den betroffenen Einrichtungen, in Schulen oder auch Altenwohnheimen und beim Roten Kreuz, stehen einer Impf-Pflicht allerdings ablehnend gegenüber.

"Jeder soll selbst entscheiden dürfen"

Für Andreas Schmid, Direktor der MS Anton Auer in Telfs, macht eine Impf-Pflicht für das Lehrpersonal wenig Sinn:

"Die Impfung ist ein Schutz für einen selber. Die Impfung schützt ja nicht vor einer Ansteckung oder Weitergabe des Virus, nur davor, selbst schwer zu erkranken. Eine hohe Durchimpfungsrate wäre aber gut."

Wenn jemand nicht geimpft ist und deswegen in Krankenstand geht, wird man das in Kauf nehmen müssen, aber die persönliche Freiheit sollte nicht aufgegeben werden, meint Schmid weiter: "Beim Impfen sollte jeder selbst entscheiden dürfen. Ich bin geimpft und empfehle es weiter." Impfungen sind ja auch in anderen Fällen nötig, zum Beispiel wenn man in bestimmte Länder verreist, verweist Schmid auf andere Bereiche, wo das Impfen scheinbar kein Problem ist.

"Jede/r sollte sich der Verantwortung bewusst sein"

Eine Schutzimpfung wie Hepatitis B wird – auch ohne Pflicht – empfohlen und angenommen, verweist Mag. Daniel Struggl, Bezirksgeschäftsführer Rotes Kreuz in Telfs, auf ein Beispiel zum Schutz des Gesundheitspersonals. Auch bei der Covid-Impfung soll es keine Verpflichtung geben:

"Ich lege aber allen MitarbeiterInnen im Gesundheitsbereich, wie u.a. bei uns beim Roten Kreuz, die Impfung nahe. Jede/r sollte sich der Verantwortung und den möglichen Folgen für die betreuten Menschen und sich selbst bewusst sein, wenn man sich nicht impfen lässt."

Weg der Eigenverantwortung weitergehen

Robert Kaufmann von der ARGE Tiroler Altenheime aus Zirl ist überzeugt, dass die Covid-Schutzimpfung die wirkungsvollste Waffe im Kampf gegen die Pandemie ist. Dies beweist u.a. auch das seit Monaten kaum mehr feststellbare Infektionsgeschehen in den Tiroler Wohn- und Pflegeheimen:

"Das jetzt von einzelnen Politikern im Vorbeigehen die Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen und im Besonderen die Gruppe der Pflegekräfte in den Altenheimen gefordert wird, sehe ich allerdings sehr kritisch. Die negativen Auswirkungen der Impfpflicht auf den bereits stark angespannten Arbeitsmarkt kann man im benachbarten Südtirol sehr gut beobachten",

so Kaufmann:

"Wir sollten daher den erfolgreichen Weg der Eigenverantwortung weitergehen und auf Aufklärung und Information setzen. Eine Impfpflicht verursacht zusätzliche Spannungen und Belastungen in einem Bereich, der in der Pandemie bereits an seine Grenzen gekommen ist.“

"Zwang löst oft eine gegenteilige Reaktion aus"



Verwaltungsdirektor Matthias Kaufmann vom Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs (82,5% der MitarbeiterInnen geimpft, 97% der BewohnerInnen) steht einer gesetzlich verordneten Impfpflicht ebenso kritisch gegenüber:

"Da Zwang oftmals eine gegenteilige Reaktion auslösen kann und mit Freiwilligkeit auch hohe Impfquoten erreicht werden können",

meint Kaufmann. Für kontraproduktiv hält er auch die Impf-Pflicht bei der Rekrutierung von neuem Pflegepersonal:

"Die MitarbeiterInnen im Pflegedienst sind nach wie vor einer besonderen Belastung (Maskenpflicht) ausgesetzt, weitere Zwangsmaßnahmen wirken sich definitiv negativ aus."

Sind Sie für Impf-Pflicht für Pflege- und Gesundheitspersonal?