Ehrungen bei der Musikkapelle Flaurling!

Durch die Corona bedingten Absagen des Frühjahrskonzertes und des Bezirksmusikfestes konnten auch keine Ehrungen durchgeführt werden. Dies wurde nun am 19. Juli 2020 nach der kirchlichen Messe zum Kirchenpatrozinium (Margareta von Antiochia) bei einem Frühschoppen im Schulgarten nachgeholt.

So konnte Obmann Markus Oberdanner einige Kameraden auszeichnen. Rainer Kirchmair, Verna Poscher und Daniel Schützinger eine Ehrenurkunde für die 10-jährige Mitgliedschaft überreicht. Weiteres wurden Ernst Dosch, Paul Eder, Peter Eder sowie Anton Melmer für 50-Jahre als Mitglied der MK Flaurling geehrt. Außerdem wurde Daniel Mair die Urkunde zur Stabführerprüfung überreicht. Auch konnte mit Thomas Schöll wieder ein Jungmusikant in die Musikkapelle aufgenommen werden.