IBK (bine). Pünktlich zum Jahresende war Markus Koschuh wieder bereit, ein ganzes Jahr zusammengefasst in zwei Stunden zu packen und kabarettistisch wiederzugeben. Denn bekanntlich ging 2019 ja viel Rauch auf, dieser musste humoristisch gelichtet werden. Mit "gewollten Lücken" und "beabsichtigten Ähnlichkeiten" ging es durch das "JIB 2019" (Jahr im Blick). Diese "Gigabytes" an Kuriositäten beinhalteten nicht nur die politische Zitaterunde oder die Dancing-Stars-Runde der politischen Parteien, nein, auch die Preisverleihung der „Schnapsidee des Jahres“ stand an. Diese Statue konnte sich heuer Georg Dornauer, der "Häuptling der schnellen Zunge", der gerne auch mal "aus der Hüfte schießt" sichern. Heiter geraten wurde bei der „Charade des Todes“, und die hatte mitnichten etwas mit einem Cobra-Einsatz zu tun, denn die einheimische Cobra mag vielleicht einen "tödlichen Biss, aber keinen tödlichen Schuss" haben. Auch das politische Kasperltheater kam im Treibhaus-Turm nicht zur kurz, und somit konnte man zum bereits elften Mal mit Markus "Charaktergesicht" Koschuh humoristisch, spitzfindig und kabarettistisch gesellschafts- und vor allem politisch-kritisch durch ein ganzes Jahr reisen. Ein lach-therapeutischer Jahresabschluss!

Weitere Termine: Treibhaus - 29.12. sowie 2/3/4. Jänner; 10. Jänner im VZ Komma Wörgl;