Bin ich hier richtig? Ja, bin ich, aber zur falschen Zeit. Der Lottensee ist nähmlich nicht immer zu sehen. Von Jahr zu Jahr entscheidet die Natur, ob genügend Schneeschmelze und Niederschläge die unterirdischen Quellen soweit füllen um Wasser in die Senke fließen zu lassen oder so wie heuer nicht. Forscher sind diesem Naturphänomen nachgegangen. Das Gebiet unter dem Seeboden besteht aus Karstgestein. Dieses Gestein hat viele Hohlräume, die sich mit Wasser füllen können. Ist dies der Fall, kommt über diese Hohlräume das Wasser als Quelle in die Senke der Wiese im Wildmoos und nach wenigen Wochen entsteht der Wildmoossee. All das ist von oben nicht zu sehen, wenn man am Fuß des Brunschkopf steht. Hier gibt es nur das Erlebnis „See“ oder „Nicht-See“. Wenn sich genügend Wasser gesammelt hat, bildet sich meist im April der Lottensee. Je nach Wassermenge, kann der Natursee bis in den Herbst bleiben. Normalerweise sinkt der Wasserspiegel im September wieder und der natürlich See erschwindet in 2-3 Wochen gänzlich.