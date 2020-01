Ein-Raum-Traum mit Historie

TELFS. Einen Willkommensbesuch statteten Bgm. Christian Härting und Wirtschaftsausschussobmann GV Alexander Schatz der »La Proseccheria Mile Grazie« in der Josef-Schöpf-Straße 2 ab. Mile Djuric lädt dort seit 21. Dezember 2019 im stilvoll historischen Ambiente zu feinen Tropfen und Snacks mit dem gewissen Etwas.

„He’s back in town“, könnte man über Mile Djuric sagen. Nach Ausflügen ins Unter- und ins Oberland sowie in die Mode ist Mile zu seinen gastronomischen Wurzeln zurückgekehrt. In seiner kleinen, feinen Proseccheria serviert er den Gästen im historischen Ambiente allerlei Schaumweine von Prosecco bis Champagner, Weine, aber auch Gin, Bier, Radler, Aperol sowie Antialkoholisches. Gerne auch in Begleitung von belegten Brötchen und kleinen Snacks.

Einst Stall, dann Zelle, dann Kirche



Wieder ein kleines Lokal zu eröffnen, am besten in seiner Heimat Telfs, war ein langgehegter Traum von Mile, der übrigens u. a. mehr als acht Jahre lang das Tenniscafé am Birkenberg führte. Wie er Bgm. Christian Härting und GV Alexander Schatz bei deren »Antrittsbesuch« Ende Dezember erzählte, war der mit sakralen Motiven kunstvoll bemalte Raum nach dem Krieg einst eine Notkirche. Davor dienten die Gewölbe wohl – ironischer Weise – als Ausnüchterungszelle des alten Bezirksgerichtes Telfs, davor wiederum als Stallungen. Jedenfalls: Altes Gemäuer mit einer jungen, frischen Nutzung. Willkommen back in town!

Öffnungszeiten: Mo./Di./Mi./Do. 15-23 Uhr, Fr./Sa. 15-01 Uhr