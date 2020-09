SEEFELD. Unbekannte Täter schlichen sich am 29.08.2020 gegen 10:00 Uhr in den Wellnessbereich eines Gastronomiebetriebes in Seefeld. Dort brachen sie mehrere Spinde auf und entwendeten aus diesen Bargeld sowie eine wertvolle Armbanduhr. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren, vierstelligen Eurobetrag.