TELFS. Zu Beginn der Coronakrise hielt die Welt den Atem an, nicht wissend, ob sich hier eine Katastrophe größeren Ausmaßes anbahnt. Gleich von Beginn an wurde das Rote Kreuz aktiv und kümmerte sich gemeinsam mit vielen anderen Organisationen um eine wirkungsvolle Hilfe, die rasch ankommt.

Ein etwas anderer Zivildiener

„Um den Corona-Einsatz wirkungsvoll bewältigen zu können, brauchen wir viele Helfer und Helferinnen“

, sagt der stellvertretende Landesrettungskommandant des Roten Kreuzes Tirol, Martin Dablander.

„Viele Helfer fanden wir dabei im Kreis ehemaliger Zivildiener, die sich freiwillig noch einmal zu einem außerordentlichen Zivildienst verpflichtet haben.“

Einer von diesen ist Michael Kirchner. So weit, so unspektakulär. Und dennoch ist der Zivildienst von Michael ein anderer, denn Michael ist 48 Jahre alt und damit der älteste Zivildiener Österreichs.

Einsatzort: Material- und Logistikzentrum Telfs

Michael Kirchner war seinerzeit Zivildiener beim Bahnhofssozialdienst in Innsbruck und wusste, dass er in seinem zweiten Zivildienst zur Bewältigung der Coronakrise keinen „medizinischen“ Einsatz leisten wollte. Trotzdem wurde er zunächst ins Krankenhaus nach Lienz zugeteilt. Versehentlich. Denn Michael ist zwar in Osttirol geboren, wohnt dort aber schon viele Jahre nicht mehr. Dieses Missverständnis konnte glücklicherweise schnell bereinigt werden und Michael leistet seinen zweiten Zivildienst nun genau dort, wo er sein Wissen und Können gut einsetzen kann: Im Material- und Logistikzentrum in Telfs, das vom Roten Kreuz Tirol maßgeblich betrieben wird.

Umschlagplatz für Tonnen an Material

„Wir bewegen an guten Tagen pro Mitarbeiter 2,5 Tonnen Hilfsgüter, angefangen von medizinischem Material, Schutzausrüstungen, Sanitätsmaterial und vieles mehr“

, erzählt der Familienvater von seinem neuen Job als Zivi.

"Die Schicht beginnt täglich um 07:30 Uhr. Wir beladen die LKW, die das Material zu den Umschlagplätzen in die Bezirke oder in die Krankenhäuser bringen. Gleichzeitig müssen die Bedarfsmeldungen vom Land Tirol kommissioniert und bearbeitet werden. Dann werden die neuen Bestellungen vorbereitet. Die Arbeit war zu Beginn körperlich anstrengend, aber sinnerfüllend und dient mir obendrein als Fitnessworkout. Üblicherweise bin ich ein „Büromensch“. Die Arbeit im Materiallager ist eine willkommene Abwechslung. Ich fühle mich topfit“

, sagt der Zivi mit Überzeugung.

Vom Manager zum Lagerdisponent

In seinem Brotberuf arbeitet Michael Kirchner im Management einer großen Firma im Ticketing-/Telekommunikationsbereich.



„Sport- und Kulturveranstaltungen, Sportvereine und große Events wurden von mir betreut, bis Corona der Veranstaltungsbranche einen fetten Strich durch die Rechnung gemacht hat. Um die Zeit sinnvoll zu nutzen und nicht nur zu Hause als „Passagier“ die Krise passiv auszusitzen, kam mir der freiwillige außerordentliche Zivildienst gerade recht. Mein Arbeitgeber reagierte sehr verständnisvoll und unterstützte mich in meiner Entscheidung“

, sagt Kirchner.

Vorbild für Jüngere sein

Ein weiterer wichtiger Aspekt für Michael Kirchners Entscheidung ein zweites Mal einen Zivildienst zu absolvieren war, dass er ein Vorbild für jüngere Menschen sein will. „Anpacken in Krisenzeiten“, sagt er,



„lernt man nicht in der virtuellen Welt der sozialen Medien, sondern im realen Leben“.

Kirchner geht in seinem Zivileben voll auf, denn er kann seine Expertise einsetzen, findet eine sinnvolle Beschäftigung und kann Menschen helfen.



„Nachdem es das Leben mit mir bisher sehr gut gemeint hat, ist es jetzt an der Zeit, der Gesellschaft etwas zurückzugeben“

, meint der schon etwas in die Jahre gekommene Zivi und fügt lachend hinzu:



„Einmal Zivi – immer Zivi“.

Näni von Herzen

Wer als 48-Jähriger zum Zivildienst antritt, braucht auch nicht lange auf einen Spitznamen zu warten. Den „Näni“ nennen ihn die Kollegen im Materiallager, ein Oberländer Dialektausdruck für „Opa“. Michael Kirchner nimmt das mit Humor:



„Der Näni stört mich überhaupt nicht. Im Gegenteil. Der Altersunterschied zu den deutlich jüngeren Kollegen fällt gar nicht ins Gewicht. Auch wenn die Arbeit körperlich anstrengend ist, mit den Jungen kann ich super mithalten“.

Die Werte bleiben, der Blick ändert sich

Die Zukunft sieht Michael Kirchner mit Gelassenheit.



„Bis 30. Juni bin ich der älteste Zivildiener Österreichs und dann kehre ich an meinen Arbeitsplatz zurück. Meine Werte, die mir wichtig sind ändern sich nicht – auch nicht durch die Corona-Krise. Nur mein Blick auf die Welt und den gesellschaftspolitischen Werten wird definitiv ein anderer sein“

, sagt der Näni und in den Augen über der Mund-Nasen-Schutzmaske ist ein Stück Weisheit zu erkennen.