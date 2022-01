SEEFELD. Mit überdurchschnittlichen Besucherzahlen, sehr guter Bettenauslastung und gutem Gefühl starteten die Seefelder Touristiker in die Herbstsaison 2021/22. Doch genau so schnell wie die Landschaft veränderte sich auch die Stimmung im Angesicht der kommenden Wintersaison.

Starker Herbst, mäßiger Winter

Fast gleichzeitig mit dem Schneefall fielen ab Mitte November auch die Gästezahlen – die Auslastung rasselte erneut in den Keller. TVB-Geschäftsführer Elias Walser erlebte nach starkem Herbst wieder einen herben Rückschlag:



"Der Herbst inkl. die ersten Novemberwochen waren was Nächtigungen und Ankünfte anbelangt stärker als im gleichen Zeitraum vor Corona. Die Auslastung in der Region ist im Herbst auch deutlich gestiegen. Durch die Unsicherheit der Corona-Einschränkungen, mit dem negativen Höhepunkt, dass der Tourismus wieder zusperren musste, haben wir im November und Dezember starke Rückgänge zu verzeichnen gehabt."

Der Schein trügt

Wer während den Weihnachtsfeiertagen am Seefelder Plateau unterwegs war traf allerdings regelrechte Menschenmassen an. Selbst auf sonst verlassenen Rodelrouten tummelten sich Einheimische und auch viele Tagesausflügler aus Deutschland. Es hatte den Anschein in Seefeld würde alles wieder seinen gewohnt Gang gehen.

Doch der Schein trügte – die Pisten, Loipen, Wanderwege, etc. waren voll, doch die Betten blieben leer. Tagesgäste aus Tirol und Bayern überfluteten das Plateau regelrecht, doch von der üblichen Vollauslastung zu dieser Jahreszeit war keine Spur. Elias Walser spricht auch im Jänner von einem starken Einbruch:



"Während der Weihnachtsfeiertage war die Region mit ca. 75% ausgelastet. Das ist natürlich im Vergleich zu einem normalen Weihnachten eine starke Veränderung, weil wir an diesen Tagen normalerweise eine Vollauslastung verzeichnen. Der Jänner ist durch den Wegfall von internationalen Gästen, Gruppenreisen, Events und Firmenveranstaltungen schlecht gebucht."

40% mehr Loipenpässe

Was die Auslastung der Skigebiete betrifft, sind heuer starke Schwankungen zu beobachten. Man bewegt sich zwischen 30 und 75 Prozent im Vergleich zu normalen Jahren. An den Wochenenden ist man auf der Rosshütte laut Geschäftsführer Harald Stix zufrieden, hier kommt man an den oberen Rand des Spektrums. Unter der Woche fällt die Auslastung allerdings stets unter 50%. Die Gschwandkopf-Lifte haben im bisherigen Winter keinen Grund zur Freude. Man bewegt sich stets zwischen 30 und 40 Prozent Auslastung. Einen starken Anstieg gibt es allerdings auf den Loipen. Im Vergleich zum Winter 2022 wurden heuer 40% mehr Loipenpässe verkauft.

Starker Sommer erwartet

Die Prognose für den Februar schaut bereits wieder besser aus, ist aber nach wie vor von den Corona-Entwicklungen abhängig. Nachdem die Sommersaison 2021 am Plateau eine der besten aller Zeiten war, hat man für de Sommer 2022 wieder große Erwartungen.



"Die heurige Wintersaison wird bis zum Ende durch Corona-Einschränkungen stark beeinflusst bleiben, dafür schaut aber der Ausblick auf die kommende Sommersaison sehr gut aus"

,zeigt sich Walser zuversichtlich.

