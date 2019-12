TELFS (lage). Es ist heuer bereits die zweite Fasnacht-Hauptversammlung für das Schleicherlaufen 2020: Die Stephanisitzung findet am Donnerstag, den 26. Dezember, im Großen Rathaussaal Telfs statt. Nach der Josefi-Hauptversammlung am 19. März 2019 schwören sich die Telfer erneut auf die Fasnacht ein, mit einem dreifachen "Fosnocht, bleib do"!!!

Stephanisitzung am 26.12., 10:00 Uhr im Rathaussaal Telfs

Wie es der Brauch verlangt, werden alle 15 Gruppen mit passender Musik und Gesang einmarschieren. Nach der Eröffnung durch Fasnachtsobmann Bgm. Christian Härting wird die Anzahl der teilnehmenden Gruppen und ihrer Mitglieder bekanntgegeben, weiters die endgültigen Fasnachtstermine.

Da der Fasnachtsausschuss bereits bei der Josefisitzung gewählt wurde, gibt es nicht mehr viel zu beschließen. Als neuer Zeugwart ist jetzt Martin Trigler verantwortlich und einige Gruppen haben einen neuen Obmann oder auch neue Gotln. Gewechselt haben auch einige Figuren, so haben die Wilden einen neuen "Panzenaffen": Walter Stubenböck. Bei den Laningern übernimmt Obmann Franz Lamprecht das "Amt" der "Naz-Muater".

Man darf gespannt sein, welche Vorschläge aus den Reihen der Fasnachtler noch an das Komitee herangetragen werden. Als krönender Abschluss der letzten Sitzung vor dem Nazausgraben am Montag, den 6. Jänner 2020, wird aus hunderten Kehlen der laute Ruf "Fosnocht, bleib do" erschallen.