TELFS. Bis Oktober 2022 wird eine freie Gartenfläche in der Telfer Weißenbachgasse zum "Pop-up Gardening" Projekt.

Fläche sinnvoll nutzen

In der Weißenbachgasse in Telfs entsteht im Herbst 2022 ein neues Wohnbauprojekt. Bis dieses umgesetzt werden kann, wird diese Fläche der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Initiator Maximilian Stecher möchte die brachliegende Fläche bis zum Baustart sinnvoll nutzen und stellt diese der Telfer Bevölkerung gratis zur Verfügung. Das Grundstück das im Familienbesitz liegt, wird nun für ein "Pop-up Gardening" Projekt verwendet.

Gemeinsames "Garteln"

Von mehreren Ideen, die Wiesenfläche einer sinnvollen, sozialen Nutzung zuzuführen – etwa als Sport- oder Bewegungsbereich für Jugendclubs, Schulen o.Ä., um in Corona Zeiten auch Personen und Jugendlichen ohne Garten Bewegungsfläche im Freien zur Verfügung zu stellen – hat sich schlussendlich die Idee des "Urban Gardenings" durchgesetzt. Organisatorisch und fachlich wird das Projekt von Silvia Schaller unterstützt (Telfer Gemeinderätin und Obfrau des Obst- & Gartenbauvereins Telfs). Kontakt Silvia Schaller: Tel.: +43 650 6422501. Die große Grünfläche wird also zur temporären Gartenanlage für jedermann. Jeder der keinen Garten hat und hier etwas pflanzen will, ist herzlich willkommen. Die Aktion läuft unter dem Namen "Pop-up Gardening Telfs".

Wichtige Informationen

Die Fläche kann temporär bis Baubeginn genutzt werden. Mindestens jedoch diese Gartensaison, eventuell auch nächstes Jahr. Alle interessierten Teilnehmer erhalten eine, ihnen zugewiesene Fläche, solange der „Vorrat" reicht. Anmeldungen werden unter der E-Mail-Adresse: popup.gardening.telfs@gmail.com entgegen genommen. Die Gartenfläche wird komplett kostenlos zur Verfügung gestellt, lediglich ein (kleiner, festgesetzter) Obolus für den Wasserverbrauch wird von allen Teilnehmern eingehoben. Die Marktgemeinde Telfs mit Bürgermeister Christian Härting verzichtet auf die Grundgebühr des Wasseranschlusses. Der Starttermin ist bereits für diese Woche angesetzt.



"Neben dem grundsätzlich sozialen Gedanken würden wir gerne auch zur Integration von Flüchtlingen und Zuwanderern (aller Nationen und Religionen) beitragen und laden in diesem Sinne die gesamte Telfer Bevölkerung zu unserem Projekt ein – um einander kennenzulernen, Vorurteile abzubauen, gemeinsam zu garteln und ev. auch um neue Freunde zu finden"

,erklärt Maximilian Stecher seine Beweggründe.

