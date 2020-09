Gabriel Castaneda am 26. November in Zirl

ZIRL. Im November gibt es ein weiteres Highlight im B4: Am 26.11. kommt dann der neue Senkrechtstarter am Tiroler Kabaretthimmel – Gabriel Castaneda – nach Zirl. Sie nehmen absichtlich immer nur EIN “Nimm 2 “? Sie sprechen auch während der Fahrt mit dem Busfahrer? Sie trauen sich ohne 3-Wetter-Taft aus dem Haus und sagen immer Leberkäse zum Neuburger? Dann geht es Ihnen wie Gabriel Castañeda. Auch in seiner Brust schlägt das Herz eines Schmalspur-Revoluzzers, oder eben RevoLUTSCHERS, wie er sein neues Programm nennt. Fehlen dürfen natürlich auch nicht die neuesten Geschichten von Thermomixexpertin und VS-Lehrerin Pveronika Schmiederer-Pechtl.

Beginn: 20 Uhr. Tickets gibt es bei Ö-Ticket und in allen Raikas. Achtung: Es gibt coronabedingt nur 220 Sitzplätze.