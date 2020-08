ZIRL. Geschichten zu hören, zu erleben und selbst zu lesen ist ein wesentlicher Bestandteil des alltäglichen Lebens. Mit der Initiative Tiroler Geschichten Sommer möchte die Bibliothek Zirl Raum und Bewusstsein für Geschichten schaffen.

Vielfältige Abenteuer

Interessierte aller Altersgruppen können sich noch bis 18. September beim Erzählen, Selberlesen oder Vorlesen einer Geschichte (Märchen, Sagen, Kinderromane, Bilderbücher) erproben. Als Auftakt zu dieser Sommeraktion fanden in der Bibliothek Zirl bereits Ende Juni Anfang Juli, zahlreiche Veranstaltungen statt. So haben sich eine Klasse der Volksschule an den "Balkonkonzerten" beteiligt und eine Woche lang Gedichte aus dem Fenster rezitiert, die Kinder der Kindergärten Florianstraße und am Schloßbach konnten eine Märchenwanderung erleben. Den Jugendlichen der ersten Schulstufe der Mittelschule erschienen bei einer Wanderung direkt an den verschiedenen Schauplätzen Sagengestalten, die aus ihrem Leben erzählten.

Ein Sommer voller Geschichten

Einzelne Schülerinnen und Schüler der achten Schulstufe haben ihre Gedanken zu Corona in kurze Texte verfasst und diese mit kurzen Videosequenzen auf unserer Facebook-Seite präsentiert. Selbstverfasste“ Elfchen“ wurden in den Plakatständern der Marktgemeinde präsentiert.

Den ganzen Sommer über haben die Mitarbeiterinnen der Bibliothek fleißig Stempelpässe an ihre Leser und Leserinnen ausgegeben. Somit wurde die erworbene Geschichtenzeit sichtbar gemacht.

Eine Gruppe Kinder aus dem Kindergarten Florianstraße hat die Fenster der Bibliothek in ein Meer verwandelt – nun fehlen noch die Meeresbewohner. Für jede vorgelesene, selbstgelesen, gehörte Geschichtenstunde wird eine Fisch an die Außenfronten geklebt. Man kann sich noch bis zum 15.September beteiligen, bevor der Tiroler Geschichten Sommer mit einer Sagenwanderung am 18. September sein Ende findet. Anmeldungen bitte unter: m.post@zirl.gv.at