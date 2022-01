TELFS (bine). "After Dinner" traf man sich am Donnerstag im Zirler B4, um, coronabedingt viel zu selten, einem Konzertleckerbissen der Extraklasse beiwohnen zu dürfen. Der brillante Gitarren-Virtuose Manuel Randi konzertierte mit seinen kongenialen Musiker-Kollegen Marco Stagni (Kontrabass und E-Bass) und Mario Punzi (Drums) und präsentierte auf Einladung von Lindner Music Lieder aus den letzten drei CD’s ‘New Old Songs‘, ‘Toscana‘ und ‘Illusion‘ . Die 3 brillanten M (Manuel Randi, Marco Stagni und Mario Punzi) faszinierten mit stillen, sentimentalen Nummern, mit feurigen Flamenco-Rhythmen, mit spannungsgeladenen Rumba-Melodien, rockigen, bach-inspirierten Noten-Explosionen, afrikanischem Trommelwirbel und Premieren, die so manchem Besucher als "Liebeserinnerung" im Gedächtnis bleiben werden. Der charmante Ausnahmegitarrist liebkost seine Gitarren als würde er einen Frauenkörper verwöhnen und entlockt den Instrumenten mit herausragender Finger-Akrobatik Töne, die an rauschende Nächte, energiegeladene Stunden, aber auch an zarte Sonnenaufgänge erinnern. Die drei Musiker versetzten den Veranstaltungssaal mit einem brillanten Dialog ihrer Instrumente in andere Sphären und mussten ihr begeistertes Publikum zum Schluss direkt aus dem Saal trommeln.