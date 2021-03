TELFS. Die Onlinesendung des Telfer Multimediakünstlers Harry Triendl „Harry's LifeTalk'n'Chat“ läuft seit Dezember 2020 jeden ersten Montag im Monat und erfreut sich großer Beliebtheit. Am 5. April 2021 um 18 Uhr findet die nächste Sendung auf www.kunst4life.net/lifetalk statt.

Vor den Vorhang

Live mitzuerleben ist die Sendung u.a. auf YouTube, wo man selbst im Chat mitreden und Fragen stellen kann. Jede Folge ist im Nachhinein online abrufbar.

Die bisherigen Gäste u.a. Hermann Delago, Paul Fülöp, Heinz Triendl, Frizzey Greif und Christine Jarosch waren ja eher selber an der öffentlichen Front, aber die Sendung will auch Personen in den Vordergrund holen, die im Verborgenen arbeiten und die richtigen Drähte ziehen.

So auch bei Harry's nächstem Gast – Maria Thurnwalder aus Mieming. Sie ist in seinen Augen eine wirkliche Kulturvernetzerin. Maria ist u.a. im Kulturausschuss der Gemeinde, betreibt selbst eine Künstler-, und Werbeagentur, ist treibende Kraft für die Belebung des Kulturorts und des Kulturstadls.