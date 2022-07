Die Tiroler Volksschauspiele starten am 22. Juli mit der Produktion „Ich bleibe hier“ im Kranewitterstadl in Telfs. Das Hauptstück des heurigen Theaterfestivals in Telfs ist die Uraufführung von "MONSTER & MARGARETE" von Thomas Arzt, das Stück feiert am 18. August Premiere in der Kuppelarena (Sportzentrum Telfs).

TELFS. Seien Sie Zeuge, wie Margarete von Tirol (auch „Maultasch“ genannt) im fulminanten Theaterspektakel „Monster und Margarete“ Wiedergutmachung erfährt und sie der abwertenden Propaganda ihrer Zeitgenossen auf der Bühne entrissen wird.

Kampf um Selbstbehauptung und Selbstbestimmung

Was für eine denkwürdige und dramenfähige Figur, schillernd und vielfach gebrochen, die im Kampf um Selbstbehauptung und Selbstbestimmung noch heute Vorbild ist.

In einem als Volkstheaterspektakel geplanten Rahmen wollen die Tiroler Volksschauspiele GmbH. in Telfs nicht nur zur historischen Rehabilitierung der Margarete von Tirol beitragen, die bis in unsere Tage biografisch entstellt wird, sondern mit diesem für die Tiroler Region und ganz Österreich bedeutsamen Stoff das Historiendrama als Event und Theater neu denken und gestalten.

Mit Margarete von Tirol (auch verleumderisch „Margarete Maultasch“ genannt) betrat Mitte des 14. Jhd. eine Frau die europäische Bühne, die ihresgleichen sucht. Nicht nur, dass sie aus der aufoktroyierten ‚Vernunftehe‘ ausbrach und ihren verhassten Gemahl vor die Tür setzte; sie erdreistete sich auch noch, sich in die Politik einzumischen und ihrem Land eine gute Herrscherin zu sein. Das war zu viel für die patriarchale Welt, in der sie lebte. Um sie kleinzukriegen, setzten der Papst und namhafte europäische Herrscherfiguren Himmel und Hölle in Bewegung.

Unter anderem wurde ein Propagandakrieg geführt, der mit Schmähschriften und Verleumdungen ihren Nimbus brechen sollte. Und so wurde aus der charismatischen Landesfürstin die „hässliche Herzogin“.

Regie: Susanne Lietzow

Bühnenbild: Aurel Lenfert

Kostüme: Mirjam Ruschka

Musik: Gilbert Handler

Besetzung: Lisa Schrammel, Jakob Egger, Marcus Off, Alexander Julian Meile, Alexander Mitterer, Heinz Weixelbraun, Helmuth A. Häusler, Klaus Huhle, Susi Wirth, Daniel Klausner.

Musiker: Gilbert Handler, Florian Kmet, Rainer Guternigg

außerdem mit:

Veronika Bachler, Angelika Beirer, Sieglinde Both, Sonja Brunner- Quickner, Ronja Fenneberg, Laurin Gabriel, Brigitte Gradl-Rangger, Annika Gruber, Emma Haller, Barbara Hechenleitner, Ewald Hinteregger, Hannes Januska,Silvia Löhmer, Brigitte Luftensteiner, Dorothea Marth, Brigitte Mayr-Brecher,Livio Rabatscher, Nina Redlich-Zimmermann, Josefine Wilhelm-Nagele

Spielort: Kuppelarena (Sportzentrum Telfs)

Premiere: 18. August 2022, 20 Uhr

Weitere Spieltermine:

19., 20., 21.*, 23., 24., 25., 26., 27., 28.*, 30.,31. August 2022 sowie 01., 02., 03., 04.*, September 2022 Beginn 20.00Uhr

*) Sonntagsvorstellungen Beginn 18.00Uhr.

TICKETVERLOSUNG:

Bezirksblätter verlosen zusammen mit den Tiroler Volksschauspielen Tickets für die heurigen Stücke - hier der LINK ZUM GEWINNSPIEL