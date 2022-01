IBK (bine). Wenn man sich einen "dämlichen Hut" aufsetzt, die "Bierfrequenz" erhöht und "seine Rute ins Wasser schmeißt" zeigt die Alltags-Uhr eine "Auszeit" an. Arthur, Felix und Leo haben ein Angel-Männer-Wochenende am Fluss geplant. "Die Sanftheit der Natur soll die Wildheit zähmen", "Materialmüdigkeit" soll durch Reduktion der Lebensgeschwindigkeit behoben werden, aber auch der Neandertaler im Mann soll gefüttert werden. Doch so ganz können sich die Drei nicht mit dem Spirit und auch nicht miteinander "synchronisieren". Der "Dauerdenker" Felix will eigentlich ganz simpel nur "existieren", doch Arthur fällt nicht nur beim Pinkeln ins Wasser sondern auch beim Nachdenken über seinen Steuerberater-Termin in seinen Doktor-Alltag zurück, und der cholerische Leo hält von einer "One-Step-Back" - Philosophie sowieso nichts, denn sein Motto lautet: "schneller, höher, weiter" und das am besten "balde". So gestaltet sich das Männer-Verhalten auffällig und kulminiert darin, dass Felix am Fluss sitzen bleibt, "die Eichhörnchen als nachhaltige Tempelritter" agieren und das "Sirenengeräusch der Ökologie" schlussendlich auch Arthur und Leo verführt oder war es doch die "Wundertüte" Felix, der hinter einem Plan immer noch einen weiteren in petto hat?

Nach den Erfolgsproduktionen "Kunst" und "Butterbrot" steht das herausragende Schauspieler-Trio Stephan Lewetz, Hans Danner und Johann Nikolussi wieder gemeinsam auf den Brettern des Innsbrucker Kellertheaters. Und zwar mit einem grandiosen Komödientext aus der Feder von Intendant und Hausherr Manfred Schild. Lassen Sie das Kellertheater zu Ihrem "Arretator" werden und nehmen Sie eine humoristische Auszeit.

Termine: Februar: 2.-5., 9.-12., 15.-19., 23.-26.; März: 2.-5., 9.-11., jeweils 20:00 Uhr. Reservierung: www.kellertheater.at

Regie: Manfred Schild

Mit: Johann Nikolussi, Stephan Lewetz und Hans Danner

Bühne/Kostüm: Luis Graninger