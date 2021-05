TELFS. Ihren 90. Geburtstag feierte kürzlich Herlinde 'Linda' Moser bei bester körperlicher und geistiger Gesundheit.

Mit 90 noch frisch und vital

Im Kreise ihrer Freunde stieß sie in ihrem schönen Garten am Telfer Georgenweg auf das runde Wiegenfest an. Unter den GratulantInnen war auch Bgm. Christian Härting. Gerade frisch und erfolgreich von der Führerschein-Überprüfung zurück, bekam sie vom Telfer Bgm. Christian Härting persönlich einen Blumenstrauß und eine Glückwunschkarte überreicht. Mit bemerkenswerter Frische gab sie Anekdoten zum Besten und lobte den „feschen Bürgermeister“.