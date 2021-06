OBERHOFEN, IBK. Lorenz Schatz aus Oberhofen lief im Rahmen der Tiroler Mehrkampfmeisterschaften für die TI Leichtathletik an der USI in Innsbruck als jüngster Teilnehmer (13 Jahre, erstes Jahr U16) in der Klasse U18 zu zwei Silbermedaillen.

Mit Bestleitungen zu Edelmetall

Am Samstag konnte Lorenz mit einer soliden Leistung in 10:19 über 3000m und am Sonntag mit

einer persönlichen Bestleistung über 1500m in 4:49,81 jeweils die Silbermedaille gewinnen. Jetzt geht es kommende Woche noch zu einem Trainingslager mit dem Nachwuchskader des Tiroler

Triathlonverbandes nach Wolfsberg um sich opimal auf den ersten großen Höhepunkt der Saison, der österreichischen Meisterschaft im Triathlon in Kitzbühel Ende Juni vorzubereiten.