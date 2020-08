BEZIRK. Nach einem turbulenten Corona-Halbjahr, in dem vieles anders war, bleibt an der Spitze des Jagdbezirkes Innsbruck-Land alles beim Alten: Der seit 12 Jahren amtierende Bezirksjägermeister Thomas Messner konnte sich am 4. August im Rahmen der Bezirksversammlung über eine einstimmige Wiederwahl freuen.



Team bleibt sechs Jahre bestehen

Auch seine Mannschaft wurde in ihrer Funktion bestätigt und darf die nächste Periode antreten. In seiner Ansprache zeigt sich Messner dankbar:

"In der Jagd erwarten uns viele Herausforderungen. Ich danke den Behördenvertretern sowie der Jägerschaft für die langjährige gute Zusammenarbeit und freue mich auf die nächsten Jahre".

Einer der Schwerpunkte in der neuen Amtsperiode liegt in der Wissensvermittlung über Wildtiere, die Lebensräume und die Jagd in Tirol für junge Menschen, so Messner: