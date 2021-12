SEEFELD. Miquel Barceló stellt bei bei "KiS" – Kunst in Seefeld aus. Spanische Gegenwartskunst in der Alten Feuerwehrhalle.

Natur im Fokus

Auf durchwegs positives Echo stieß die Premiere von KiS – Kunst in Seefeld. Und auch die Fortsetzung „Miquel Barceló. Das Tier in Dir“ verspricht einen spannenden Blick auf international renommierte Gegenwartskunst: Werke aus der Sammlung Jablonka zeugen von der expressiven Auseinandersetzung des Künstlers mit der Natur.

Es war ein Experiment: die alte, meist leer stehende Feuerwehrhalle in Seefeld in einen Kunstraum zu verwandeln. Nicht in einen beliebigen, sondern in einen Ort, der bedeutende Gegenwartskunst, vor allem des ausgehenden 20. Jahrhunderts, zeigt. Die Bereitschaft der Gemeinde Seefeld, die Räumlichkeiten auf sieben Jahre zur Verfügung zu stellen, und die Initiative des Kunstsammlers und Galeristen Rafael Jablonka und seiner Frau Teresa machen dies möglich.

Geglückte Premiere – verheißungsvolle Fortsetzung

KiS – Kunst in Seefeld hatte eine erfolgreiche Premiere: die Ausstellung mit den Werken des US-amerikanischen Künstlers Philip Taaffe stieß auf großes Publikumsinteresse: mehr als 500 Besucher – darunter zahlreiche aus ganz Tirol – sahen die an den Wochenenden geöffnete Schau und waren über diesen einzigartigen Kunst-Treffpunkt am Seefelder Plateau begeistert. Dazu trugen unter anderem auch die von Rafael Jablonka selbst gestalteten Kuratorenführungen maßgeblich bei. Für die neue Auflage von KiS, die pandemiebedingt erst am 17. Dezember eröffnet werden kann, hat Jablonka einen spanischen Gegenwartskünstler gewählt, den 1957 auf Mallorca geborenen Miquel Barceló, dessen Werke u.a. bei den Biennalen von Sao Paulo und Venedig, auf der documenta 7 in Kassel, aber auch im Centre Pompidou, im Louvre, im Bank Austria Kunstforum oder im Irish Museum of Modern Art, Dublin, zu sehen waren.

Kein Unbekannter

Barceló pendelt als eine Art „künstlerischer Nomade“ nicht nur zwischen den gestalterischen Medien – von reliefartigen Mixed-Media-Bildern über Bronzeskulpturen bis zur Keramik –, er experimentiert auch laufend mit nicht traditionellen Materialien wie Vulkanasche, Seegras oder selbst hergestellten Sedimenten. Berühmtheit erlangte er unter anderem mit dem Deckengemälde für den Saal der Menschenrechte im UN-Hauptquartier „Palais des Nations“ in Genf sowie mit den überdimensionalen Keramikbildern in der Kathedrale La Seu in Palma de Mallorca. „Das Tier in Dir“ zeigt Werke Barcelós, die seine Faszination für die Welt der Natur spiegeln: die Farben des Meeres, Fische und anderes Getier, der Effekt des Lichtes, expressive – innere – Landschaften auf Leinwand.

Bereicherung für Seefeld

Rafael Jablonka, der mit seiner Frau Teresa unter anderem in Seefeld lebt, wird im Rahmen von KiS alle halben Jahre eine Künstlerin oder einen Künstler seiner umfangreichen Sammlung präsentieren. Ebenso ist es ihm ein Anliegen, sein Wissen und seine Gedanken über Künstler und deren Werke im Rahmen von regelmäßigen Führungen mit den Besucherinnen und Besuchern zu teilen. Die Neon-Installation an der Fassade– „Buon Natale 2222“ des deutschen Objektkünstlers Andreas Slominski – ist mittlerweile zum viel fotografierten Sujet geworden und hat fast schon emblematischen Charakter für Seefeld. Dieses Kunstwerk, das in den Abendstunden fröhlich leuchtet, ist als Dauerinstallation gedacht.

MIQUEL BARCELÓ. DAS TIER IN DIR bei KiS – Kunst in Seefeld; Alte Feuerwehrhalle, Münchner Straße 271, 6100 Seefeld; 17. Dezember 2021 (voraussichtlich) bis 13. März 2022; Freitag, Samstag, Sonntag, jeweils 15 – 17 Uhr; Eintritt frei; Zugang nach den jeweilig gültigen COVID-Regeln; Siehe auch: www.jablonka.net sowie Instagram und Facebook; Rückfragen unter: kis@seefeld.eu