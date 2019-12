Natureislaufen am Möserer See

MÖSERN. Das von den letzten Jahren sehr gut angenommene Eislaufen am wunderschönen Möserer See, wird auch heuer wieder organisiert. Zu einer großen Publikumseisfläche wird es wieder ein Hockeyfeld für Spiel und Spaß geben. Und diejenigen, die einfach die Sonne und Natur genießen wollen, können über einen Panoramaweg gleiten. Die Eisoberfläche wird in vielen Arbeitsstunden von einigen ehrenamtlichen Helfern so hergerichtet, dass auch nicht so geübte Eisläufer sich wohl fühlen. Für Klein und Groß steht dem Eisvergnügen auf dem beliebten Natursee ab sofort bis Ende Februar nichts mehr im Wege und das vollkommen kostenlos.



Die Öffnungszeiten sind an jedem Wochenende Sa+So von 14 Uhr bis 16:30 Uhr, sofern der Eismeister die Freigabe dafür gibt.

Diese werden immer am Freitag vorher ab 18 Uhr auf der Homepage www.moesern.info bekannt gegeben. Außerhalb der Öffnungszeiten ist das Betreten der Eisfläche verboten.

Eislaufschuhe kann man in Seefeld beim Olympia Schwimmbad ausleihen.

Der Verein „Mösern Gemeinsam“ freut sich schon sehr auf viele Besucher!