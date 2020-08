INZING (dg). Gut zwei Monate nach der Errichtung des neuen "Babm-Kreuzes" auf 2154m oberhalb der Inzinger Alm, konnte nun auch der kirchliche Segen gespendet werden. Pfarrer Josef Scheiring reiste persönlich vom Dorf aus mit dem E-Bike an. Auch Bürgermeister Mag. Josef Walch lies es sich nicht nehmen, an dieser kleinen aber feinen Feier mit dabei zu sein. Anschließend wurde auf Einladung der Bergwacht Inzing und Umgebung im nahe gelegenen "Albl" zu einer Jause eingeladen. Als Dank für den "schnellen Segen" überreichte Brigitte Lindenthaler (Bergwacht Inzing) eine Spende für die Pfarrkirche Inzing an Pfarrer Josef Scheiring.