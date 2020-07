TELFS (bine). "Let's get loud" in Telfs dachte sich die gebürtige Telfer Kabarettistin Nina Hartmann und beehrte ihre Heimatgemeinde am Samstag mit Stimmgewalt und Tschinellen. Bekannt als "internationale Leiche" ("sie kann auch auf Englisch sterben") mit leichtem Hang zu älteren Männern (das Beuteschema wurde aber kürzlich altersmäßig ausgeweitet) präsentierte Nina LAUThals ihr mittlerweile viertes Programm und ließ wissen, warum sie auch für Entscheidungen eine App benötigt, weshalb ein Schweigekloster so gar nicht ihr Ding ist, und wieso es beim Sex eine gute Idee ist, ausnahmsweise den LAUTlosen Part zu übernehmen. Etwas "Silence" gab es nur beim Schlusslied und diese Stille war nur im Song-Titel enthalten wie GR Klaus Schuchter LAUTstark miterleben durfte. Dieser Kabarett-Abend ließ das begeisterte Publikum mehrmals urLAUT auflachen.