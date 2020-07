ZIRL. Auch heuer ließen es sich NMS Zirl und Gemeinde Zirl nicht nehmen, ihre SchulabgängerInnen gebührend zu verabschieden. Mehr als 50 Eltern folgten der Einladung von Hausherrin Sabine Gaspari. Mit Hilfe von Sicherheitsvertrauensperson Karoline Neuner und Namenskärtchen konnten die Mindestabstände gut eingehalten werden. Somit waren die Voraussetzungen für eine sichere, stimmungsvolle Feier gegeben.

Grund zum Feiern

Die Schule hatte gleich mehrere Gründe zum Feiern. Wie schon im vorangegangenen Schuljahr konnte Schulleiter Stefan Zangerl über das Schulergebnis der „weißen Fahne“ berichten:



„Alle SchülerInnen haben ihre Schulstufe positiv abgeschlossen. Mehr noch, trotz Corona hat es an unserer Schule keine einzige negative Beurteilung gegeben“

, so der erfreute Schulleiter.

Ebenso erfreut zeigte er sich über die große Anzahl an ausgezeichneten Erfolgen. Ganze 101 der 210 SchülerInnen beendeten das Schuljahr mit solch einer Belobigung, welche den SchülerInnen der 4. Klassen in Form einer Urkunde und eines persönlichen Geschenks der Gemeinde Zirl überreicht wurde. Bgm. Öfner und Vbgm. Iris Zangerl Walser übergaben die gravierten Füllfedern und zeigten sich beeindruckt von den Leistungen der SchülerInnen.

Preisgeld gespendet

Diese wurden den Besuchern der Feier auch visuell sichtbar gemacht. Die SchülerInnen der 4c Klasse präsentierten ihr Siegervideo zum Thema „Cyber Mobbing“, welches aus den mehr als 3000 Einsendungen zum Kreativwettbewerb des Bildungsministeriums als Siegerprojekt hervorging. Das Preisgeld wurde, wie vorher basisdemokratisch im Klassenrat beschlossen, an den Verein „Zirler helfen Zirlern“ gespendet. Gerüstet mit neuem Leitbild, welches auf den Werten Achtsamkeit, Wertschätzung, Respekt und Gesundheit basiert, sowie der neugestalteten Homepage, freuen sich die SchülerInnen und LehrerInnen der nunmehr umbenannten Mittelschule Zirl auf die wohlverdienten Ferien und danach auf einen regulären Start ins neue Schuljahr.