Es ist wieder mal ein Paletten-Konzert angesagt im Cafe s'10er in Inzing. So war es am 31. Juli und zugleich spielt Mat WeiX alias Mathias Gstrein der Initiator dieser Paletten Konzerte selbst auf mit seinem kongenialen Partner Ingo an der Perkussion und boten Austropop vom feinsten.

So einfach wie der Projekttitel – so einfach ist auch die Idee, welche hinter den Paletten-Konzerten steckt "eine angehende Belebung der Kunst/Kultur im Gastronomischen-Konzept". Zu Zeiten von Corona hat es da für die Meisten der Szene nur das digitale Medium gegeben mittels Livestreams. Jetzt gilt es den wirklichen live Betrieb wieder zu fördern - sozusagen ein kleiner, solidarischer "Brückenbau" von der Gastronomie zur Kunst und Musik unabhängig von der Musikrichtung angemerkt! Hier findet Klassik, neben Pop und Volksmusik genauso Platz wie alle anderen Genres.

Die "Paletten-Künstler auf der Paletten-Bühne!" - quasi der "Straßenmusiker in Gastronomiestätten" welcher für ein paar Obolusse im Gastgarten, Wintergarten oder auf der Terrasse wo es der Platz und Sicherheitsabstand erlaubt sich den Gästen präsentiert und unterhaltet.

Der nächste Termin im s'10er ist am 14. August mit Ba.tO - natürlich auch auf der Palette. Weitere Termine werden laufend in der extra gegründeten Gruppe "Paletten-Konzerte" auf Facebook publiziert. Diese Gruppe dient auch zum Vernetzen der Musikszene mit den Gastronomen - ohne Agentur oder Vermittlungsprovision.