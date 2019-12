PFAFFENHOFEN. 10 Jahre lang wurde darüber verhandelt, in nur 10 Monaten war es aufgestellt: Das neue Parkdeck am Bahnhof Telfs-Pfaffenhofen wurde am Montag, 9. Dezember feierlich seiner Bestimmung übergeben. Die Errichtungskosten von 5,5 Millionen Euro teilen sich die ÖBB (50 %), das Land Tirol (25 %) sowie die Interessensgemeinden (25 %).

Während die Gemeinden und vor allem Pfaffenhofen nun die ordentlichen Verhälntnisse am Bahnhofareal feiert, haben die Pendler rundherum, die diesen Bahnhof wegen seiner sehr guten Verbindung in die Landeshauptstadt und darüber hinaus (Railjet etc.) ansteuern, weniger zum Feiern. Ab 1. Jänner 2020 werden Parkgebühren für jeden fällig, bis dahin galt noch die "Weihnachtsamnestie".

Unpopuläres Thema Parkgebühren

Der Telfer Bürgermeister Christian Härting machte bei der Eröffnung auch keinen Hehl daraus, dass die Bewirtschaftungsbeiträge – sprich: Parkgebühren – günstiger zu gestalten gewesen wären, wäre auch Rietz, von wo aus die zweitmeisten Pendler (nach Telfs) den Bahnhof Telfs-Pfaffenhofen ansteuern, in der Interessensgemeinschaft verblieben. Konkret handelt es sich dabei um den Verbund der Gemeinden Telfs, Pfaffenhofen, Oberhofen, Flaurling, Mötz, Stams, Wildermieming, Mieming und Obsteig, der das Parkdeck gemeinsam bewirtschaftet. Die Verwaltung, die Kontrolle durch Parkwächter, Pflege und Instandhaltung obliegen der größten Gemeinde Telfs.

Bgm. Härting stellt – bezugnehmend auch auf Kritik in den (sozialen) Medien – klar: „Uns ist klar, dass eine Vergebührung unpopulär ist. Doch ist sie nötig, um den Betrieb dieses Parkdecks hoffentlich kostenneutral über die vertraglich vereinbarte Laufzeit von 50 Jahren gewährleisten zu können. Das Geld wird zweckgebunden verwendet, die Mitgliedsgemeinden verfolgen keine Gewinnabsichten.“ Außerdem sei ein Preis von 200,- EUR für ein Jahresticket sicher keine Erschwernis der Bahnbenutzung: „Wo kann ich z. Bsp. in Innsbruck mein Auto für 200,- Euro im Jahr parken?“, stellt Härting eine rhetorische Frage.

LH-Stv.in Ingrid Felipe verweist auf eine verursachergerechte Vergebührung: „Es ist eine Frage der Gerechtigkeit. Das Parkdeck wurde mit öffentlichen Geldern finanziert. Bei Gratisparken würden die Errichtungs- und Betriebskosten auch auf jene PendlerInnen, die öffentliche Verkehrsmittel für die Anreise zum Bahnhof benützen, abgewälzt. Das darf nicht sein.“ Der VVT als Mobilitätsdienstleister bemühe sich intensiv, die Taktverkehre auf Schiene und Straße zu verdichten: „Funktionierende Schnittstellen zu anderen Verkehrsträgern sorgen dafür, dass das Angebot von noch mehr Menschen genutzt wird.“

Tarifinfo

Bis 18 Stunden parken PendlerInnen für pauschal 3,- EUR, bis 36 h für 6,- EUR, bis 54 h für 9,- EUR, die maximale Parkdauer von 72 h kostet 12,- EUR. Für Pendler mit Hauptwohnsitz in den Gemeinden Telfs, Pfaffenhofen, Oberhofen, Flaurling, Mieming, Stams, Wildermieming, Mötz und Obsteig gilt folgende Regelung: In den jeweiligen Gemeindeämtern kann eine Monats- (20,- EUR inkl. 20% MwSt.) oder Jahres- Berechtigungskarte (200,- EUR inkl. 20% MwSt.) beantragt werden. Voraussetzung hierfür ist die Vorlage eines gültigen VVT-Monats- oder Jahrestickets sowie des gültigen Zulassungsscheines des betreffenden Fahrzeuges. Die Berechtigungskarte gilt taggenau ab Ausstellung für die Dauer des ÖBB-/VVT-Tickets. Der Betrag für die Ausstellung der Jahresberechtigungskarte wird auf volle Monate aliquotiert, Monatskarten hingegen werden nicht aliquotiert. Die Einhaltung der Zahlungspflicht wird kontrolliert. Bei Nichtbeachtung wird ein Kostenbeitrag für den erhöhten Verwaltungsaufwand in Höhe von 50,- EUR eingehoben. Bei Nichtbezahlung erfolgt eine Besitzstörungs- bzw. Unterlassungsklage.

Nicht mehr zur Verfügung stehen der provisorische Parkplatz südlich der Gemeindestraße und der östlich vom Bahnhof gelegene Schotterparkplatz.

Bis 2024 neuer Bahnhof

Der Bahnhof Telfs-Pfaffenhofen zählt zu den wichtigsten Verkehrsstationen im Tiroler Oberland. Hunderte Pendler nutzen täglich eine der zahlreichen Bahnverbindungen nach Innsbruck, Imst oder Landeck. Zudem profitieren Fernreisende von den Anschlussverbindungen in andere Bundesländer bzw. ins benachbarte Ausland. Grund genug für die ÖBB, nach dem Parkdeck auch weiterhin viel Geld in die Verbesserung der Infrastruktur in die Hand zu nehmen. Christian Wieser, Regionalleiter der ÖBB-Infrastruktur AG, stellte bei der Eröffnung im Dezember 2019 einen neuen Bahnhof in Aussicht: „Die Gespräche sind im Gange, doch sieht es so aus, dass wir das Bestandsgebäude schleifen und ein völlig neues Bahnhofsgebäude errichten werden. Als Zeithorizont haben wir 2024 definiert. Bis dahin soll in Barrierefreiheit und kostenintesive Technik wie ein elektrisches Stellwerk investiert werden."