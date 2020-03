Passjahr 2020: Erweiterte Öffnungszeiten an der BH Innsbruck

TIROL. Tirolweit verlieren 92.201 Reisedokumente im Jahr 2020 ihre Gültigkeit. Etwa ein Viertel davon, nämlich 22.930, entfällt auf den Bezirk Innsbruck-Land. Die zuständigen Behörden rechnen in naher Zukunft mit entsprechend großem Andrang hinsichtlich der Verlängerungsanträge. Deshalb reagiert die Bezirkshauptmannschaft Innsbruck mit ausgedehnten Öffnungszeiten, um Wartezeiten zu verkürzen. An vier Terminen werden die Türen der BH Innsbruck länger bzw. zusätzlich geöffnet. Weiters ist eine Beantragung am Stand der Mobilen Bezirkshauptmannschaft Innsbruck bei der Tiroler Frühjahrsmesse 2020 möglich.

„Ein gültiger Pass ist bei Reisen ins Ausland immer nötig, auch innerhalb der EU“, erklärt Michael Kirchmair, Bezirkshauptmann von Innsbruck-Land. „Deshalb empfiehlt sich ein prüfender Blick auf das Ablaufdatum des Reisepasses. Um auch der erhöhten Zahl an Verlängerungsanträgen bestmöglich gerecht zu werden und gleichzeitig den gewohnt professionellen BürgerInnenservice bieten zu können, verlängern wir die Öffnungszeit bzw. haben wir an drei Samstagen im Frühjahr geöffnet. Damit soll vor allem auch berufstätigen Personen die Antragsstellung erleichtert werden.“

Komplettservice samt FotografIn vor Ort



Grund für die vermehrt ablaufenden Reisepässe ist eine im Jahr 2000 in Kraft getretene Gebührenerhöhung, in deren Vorfeld viele TirolerInnen eine Verlängerung beantragt haben. Zehn Jahre später endet die Gültigkeit der damals ausgestellten Reisedokumente.

Anträge können bei jeder österreichischen Passbehörde (Bezirkshauptmannschaft, Magistrat) gestellt werden. Zu den Sonderöffnungszeiten der BH Innsbruck wird es die Möglichkeit geben, direkt vor Ort biometrische Passbilder nach internationalem Standard anfertigen zu lassen (vier Stück um 14,99 Euro). Die Kosten für einen neuen Reisepass belaufen sich für Personen ab zwölf Jahren auf 75,90 Euro. Ein Reisedokument für Kinder zwischen zwei und zwölf Jahren kostet 30 Euro. Keine Gebühren fallen für Kleinkinder unter zwei Jahren an.

Ausgedehnte Öffnungszeiten an der BH Innsbruck:

Donnerstag, 19. März 2020, Josefitag: 07:30 bis 19 Uhr

Samstag, 28. März 2020, Sommerzeitbeginn: 9 bis 17 Uhr

Samstag, 20. Juni 2020, Sommerbeginn: 9 bis 17 Uhr

Samstag, 04. Juli 2020, eine Woche vor Ferienbeginn: 9 bis 17 Uhr

Zusätzliche Möglichkeit: Die Mobile Bezirkshauptmannschaft Innsbruck auf der Tiroler Frühjahrsmesse vom 12. Bis 15. März 2020