Hatting. Am Freitagabend präsentierte Ernährungsexpertin Pia Rödlach aus Hatting ihr Kochbuch ACTIVE FOOD. Egal ob aktiv oder nicht, im Kochbuch sind über 60 Rezepte zu finden, die individuell an den jeweiligen Lifestyle angepasst sind.

"Mir war es vor allem wichtig, eine gesunde und ausgewogene Ernährung, die auch auf Dauer umzusetzen ist, zu kreieren und in mein Kochbuch miteinzubauen," erklärtPia. Aus der spontanen Idee heraus, ein kleines Rezeptheft mit den leckersten Kochideen zu fertigen, wurde nach eineinhalb Jahre langer Arbeit dieses einzigartige Buch. "Das Experimentieren mit verschiedensten Zutaten und das Kreieren von neuen, leckeren Rezepten ist seither ein fixer Bestandteil in meinem Leben", so Rödlach.

Lehrreich und lecker

ACTIVE FOOD ist ein Buch, in dem Theorie und Rezeptideen endlich miteinander kombiniert werden. Fakt ist: Diäten bringen auf Dauer nichts. Vor allem in der heutigen Zeit wird man ständig mit den unterschiedlichsten Ernährungskonzepten konfrontiert. Hochkomplizierte Rezepte mit exotischen Zutaten sind auf Dauer nicht umsetzbar und gerade deswegen ist es wichtig, die Zutaten an den Alltag anzupassen. Das Konzept muss ein Leben lang umsetzbar sein und die Zutaten sollten alle einfach zu bekommen sein.

Dafür hat Pia eine eigene Ernährungspyramide gefertigt, bei der Gemüse an unterster, und somit wichtigster Stelle steht. Dabei ist es am Besten, saisonal von gutem Anbau einzukaufen, denn die Natur gibt zu jeder Jahreszeit genau das her, was unser Körper wirklich braucht, betont Pia. An nächster Stelle kommen dann Proteine, Fette, Kohlenhydrate und ganz oben natürlich Süßes.

Besonders individuell

Das wirklich tolle an diesem Kochbuch ist aber, dass jedes Rezept an den jeweiligen Lebensstil angepasst wurde. Für jene Menschen, die viel im Büro sitzen und auch sonst nicht all zu aktiv sind, gibt es Rezepte, die dementsprechend weniger Kohlenhydrate beinhalten. Für aktive Menschen hingegen, gibt es genau dasselbe Rezept, nur mit beispielsweise einer Portion Nudeln mehr. Somit kann also jeder seine Ernährung an den eigenen Lifestyle anpassen und dabei auch noch gesünder leben!

Zum Buch

Pia Rödlach – ACTIVE FOOD

144 Seiten, 19,90 €

ISBN 978-3-200-06429-4

Erhältlich im Buchhandel, bei der Autorin (p.roedlach@basefive.at), BASEFIVE in Innsbruck oder in der Tyrolia.

www.meinbezirk.at/3590706