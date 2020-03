PFAFFENHOFEN. Ein bisher unbekannter Täter kam am 06.03.2020 gegen 18:45 Uhr als Kunde in einen Lebensmittelmarkt in Pfaffenhofen und legte am Förderband der Kasse seine Waren ab.



Täter bediente sich an Kasse

Plötzlich schrie er „ÜBERFALL“ und bedrohte die 36-jährige Kassierin aus Telfs mit einem Messer. Nach dem Öffnen der Kassenlade flüchteten die Kassiererin und eine weitere Angestellte (23w, türk StA) in den hinteren Bereich des Marktes. Zwischenzeitlich bediente sich der Täter selbständig an der Kassenlade und flüchtete in der Folge unerkannt. Die 23-Jährige Angestellte wurde durch den Überfall leicht verletzt. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Die Fahndung zur Ausforschung des Täters laufen weiter.

Täterbeschreibung

Männlich, ca. 30-40 Jahre alt, ca. 190 cm groß, schlank, blonder Dreitagesbart, deutschsprachig, hellere Hautfarbe; bekleidet mit schwarzer Regenjacke mit Kapuze, die an den Ärmeln jeweils einen breiteren, weißen Streifen in Längsrichtung aufwies, Jogginghose.

Zweckdienliche Hinweise zur Klärung der Straftat werden an das Landeskriminalamt der Landespolizeidirektion Tirol erbeten.