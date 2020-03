REITH/S. Auch im Haushaltsplan von Reith bei Seefeld kommt heuer erstmals die "Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung" (VRV) zur Anwendung, das Budget wird nun nicht mehr in den ordentlichen und außerordentlichen Haushalt unterteilt, zudem sind auch die Vermögenswerte der Gemeinde angeführt. Somit umfasst der Reither Haushaltsvoranschlag für 2020 im sog. Ergebnishaushalt knapp 4,3 Mio. Euro an Einnahmen und 4,45 Mio. an Ausgaben.

Der Abgang von 161.000 Euro wird mittels Auflösung einer Rücklage und dem derzeitigen Kassabestand gedeckt. Bgm. Dominik Hiltpolt klärt auf, dass es sich hierbei nicht um ein Finanzierungsloch handelt: "Es wurde von Kameralistik auf Doppik umgestellt, somit gibt es keinen außerordentlichen Haushalt mehr und auch die Abschreibungen werden künftig berücksichtigt, die eigentlich nicht budgetrelevant sind."

Gemeindevermögen gauf 1,2 Mio. Euro eingeschätzt

Zu diesem Thema kam auch sein neuer Finanzverwalter Christoph Nairz aus Zirl zu Wort: "Wir haben das Gemeindevermögen grob auf 1,2 Mio. Euro eingeschätzt. In Zukunft kann der Gemeinderat an der Entwicklung der Abschreibungen erkennen, in welchen vermögensrelevanten Bereichen ein Investitionsbedarf besteht!"

Reith hat zuletzt viel in das neue Gewerbegebiet und ins Gemeindezentrum investiert, 2020 sind keine Großprojekte vorgesehen, so Hiltpolt. Trotzdem muss ein neues Tanklöschfahrzeug gekauft werden, dafür sowie für den Breitbandausbau, die Sanierung der Hagelbachsperre, Straßensanierungen und für einen kürzlich beschlossenen Grundkauf sind 650.000 € auszugeben. Für das Gemeindeamt erhält Reith 600.000 € GAF-Mittel und 763.000 € Kredit-Tilgungen sind vorgesehen. In die Fertigstellung des Gemeindezentrums fließen noch 400.000 €. Die höheren Personalausgaben habe Reith im Griff, so Hiltpolt.

Zur Aufrechterhaltung der Liquidität wurde auch ein sogenannter "Kassenstärker" über 100.000 Euro (bisher: Kontokorrentkredit) aufgenommen. Obwohl das PSK-Angebot um monatlich zwei Euro günstiger war, als jenes der Raiffeisenbank Seefeld, entschieden sich die Gemeinderäte einstimmig für die Hausbank. Der Ortschef: "Da bei der Raika auch unsere Gemeindesteuern eingehen, ist das Handling über ein einziges Konto einfacher!"