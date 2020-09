LEUTASCH. Am 10. September 2020, gegen 09:40 Uhr machte ein 52-jähriger Deutscher eine Soloklettertour auf der Scharnitzspitze über den südseitigen Vorbau. Dabei stürzte der Mann aus bisher unbekannter Ursache aus einer Höhe von 40 bis 50 Metern ab, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog. Ein Zeuge des Absturztes setzte die Rettungskette in Gang. Der Verunfallte wurde mit dem Rettungshubschrauber geborgen und in die Klinik Innsbruck geflogen.