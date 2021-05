SEEFELD. Gerade in Pandemiezeiten können gute Bücher Vieles bewirken. Daher hat der Seefelder Elternverein kids&family der Volksschule Seefeld vier neue Klassenlektüren gespendet. Die Übergabe fand vor Kurzem statt.

Die Freude war groß...

...als der Elternverein kids&family vor Kurzem sein Buchgeschenk an die Volksschule Seefeld überreichte. Direktorin Katharina Leitner und Bibliotheksverantwortliche Daniela Rödlach nahmen die vier neuen Klassenlektüren zu jeweils 27 Exemplaren in Empfang und freuen sich schon darauf, sie den Kindern zum ersten Mal aushändigen zu können.

Am Anfang des Geschenks stand Birgit Weihs-Dopfer, die Obfrau des Elternvereins, oder besser gesagt ihre Tochter Elisabeth. Die Drittklässlerin brachte den erstmals 1949 erschienenen Klassiker „Die Stafette“ als Klassenlektüre mit nach Hause und fragte ihrer Mutter beim Lesen Löcher in den Bauch.



„Sie kannte einfach viele Dinge der damaligen Zeit nicht und einige verwendete Begriffe sind für eine Volksschülerin auch recht herausfordernd“

, erinnert sich Weihs-Dopfer.



„Das ist prinzipiell nichts Schlechtes, aber mir wurde klar, dass die Anschaffung von neuen Büchern in Klassenstärke wohl schon länger anderen Prioritäten weichen musste.“

Großes Investment

Schulbibliotheksleiterin Daniela Rödlach, die derzeit auch einer zweiten Klasse vorsteht, ist sich dieser Problematik bewusst.



„Die Anschaffung einer Klassenlektüre ist ein großes Investment, das kann man als Schule nicht oft tätigen. Deshalb haben wir noch einige ältere Bücher im Umlauf.“

Für eine Klassenlektüre, die alle Kinder zugleich daheim lesen und dann in der Schule besprechen, braucht es in Seefeld 27 Exemplare.



„Und bei dem recht knappen Budget überlegt man dreimal, ob man 27 Exemplare eines Buches bestellt oder 27 verschiedene, die die Kinder dann einzeln ausleihen können.“

Unendliche Möglichkeiten

Für Weihs-Dopfer war nach ihrem Familienerlebnis mit „Der Stafette“ klar, dass alle Klassen gesamt mal wieder neuen Lesestoff benötigten.



„Gutes Lesevermögen begleitet die Kinder ihr Leben lang und eröffnet unendliche Möglichkeiten.“

So wurde kurzerhand der Erlös des erfolgreichen kids&family Second Hand Markts von Anfang März in knapp 120 Bücher investiert. Unterstützt wurde der Verein in seinem Vorhaben vom Familienbetrieb Steinbauer, der alles tat, um auch in Coronazeiten die Bücher schnellstmöglich vor Ort zu haben.



„Jede Klasse hat jetzt eine brandneue Lektüre von den Abenteuern des kleinen Drachen Kokosnuss bis hin zu spannenden Detektivgeschichten“

, ist Weihs-Dopfer zufrieden. „Die neue Aufmachung ist super für die Motivation“, freut sich Rödlach, die als Lehrkraft genau weiß, wie wichtig die Freude am Lesen für die Kinder ist.



„Lesen ist die Grundkompetenz für alles und soll auch Spaß machen. Darum war das wirklich eine grandiose Idee des Elternvereins.“

Direktorin Leitner ist glücklich, den Kindern so wieder etwas Reales in die Hand geben zu können.



„Das Haptische, ein Buch in den Händen halten, darin blättern zu können und achtsam damit umgehen zu müssen, ist und bleibt etwas Besonderes.“

Gerade in Zeiten von Distance Learning und online Unterricht sei das umso wertvoller und ebenfalls ein wichtiger Lernimpuls.