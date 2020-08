Im Jahr 2019 hat die Gemeinde Oberhofen eine Trinkwasserzuleitung von der TWVA Flaurling zur Einspeisung in den Hochbehälter Bachegerte gebaut. Nachdem die Segnung und Eröffnung im März aufgrund von COVID-19 abgesagt werden musste, wurde die gemeindeübergreifende Trinkwasserversorgung am Sonntag, dem 30. August offiziell in Betrieb genommen.



Wasser ist kostbar

Pfarrer Mag. Christoph Haider hat die Segnung des Wassers vorgenommen und die offizielle Inbetriebnahme erfolgte im Beisein von LR. Mag. Johannes Tratter. Oberhofer Bgm. Peter Daum hat im Rahmen der Veranstaltung der Gemeinde Flaurling und insbesondere Frau Bgm. Brigitte Praxmarer, Altbgm. Dr. Geri Poscher, Vbgm. Adi Waldhart sowie dem Gemeinderat von Flaurling und Oberhofen seinen Dank ausgesprochen und ist froh, dass die notwendigen Beschlüsse Zustande gekommen sind. "Durch diese Investition in der Höhe von rund 700.000,- Euro haben wir die Wasserversorgung in unserer Gemeinde für die nächsten Jahrzehnte zusätzlich abgesichert und verbessert", so Bgm. Daum. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Musikkapelle Oberhofen und die freiwillig eingegangenen Spenden für Speis und Trank werden der Caritas Innsbruck zu Gute kommen, um Brunnenprojekte in Westafrika zu realisieren.

Geschichtlicher Rückblick

Die Trinkwasserbereitstellung für die Bevölkerung gehört zu den wichtigsten Aufgaben jeder Gemeinde. So hat sich auch die Gemeindeführung in Oberhofen seit jeher bemüht, die bestmögliche Versorgung nach Qualität und Quantität zu gewährleisten.

Ein geschichtlicher Rückblick zeigt, dass in Oberhofen die Wasserversorgung für Mensch und Tier zunächst mit Grundwasser aus Schachtbrunnen bei den Gehöften erfolgte, bevor Quellen vom Vorberg für die Allgemeinheit erschlossen wurden. In Holzrohrleitungen wurde Quellwasser aus dem Reastal, dem Scheidtal und der Geige zu öffentlichen Brunnen im Dorf geleitet. Um die Wasserversorgung in sanitärer und feuerpolizeilicher Hinsicht zu verbessern, beschloss der Gemeindeausschuss unter Vorsteher Alois Daum im Jahr 1904 den Bau einer Hochdruckwasserleitung. Sie verlief von der Reastalquelle durch die Gasse bis zum alten Dorfplatz und weiter ins Ober- und Unterdorf mit einer Länge von 2400 m.

Der alte Hochbehälter Bachegerte, ebenfalls damals errichtet, diente vorerst als Löschwasserbehälter mit 100 m³ Fassungsvermögen und wurde mit Bachwasser gefüllt. Erst Jahre später wurde dieser mit Trinkwasser über eine Pumpleitung aus dem lediglich 25 m³ fassenden Reastalbehälter gespeist. Um dem stetig wachsenden Wasserbedarf der Bevölkerung gerecht zu werden, entschied sich der Gemeinderat unter Bürgermeister Franz Mader, 1963 zum Bau eines Tiefbrunnens mit einer Konsenswassermenge von 15 l/sec im Mösl. Dieser Entscheidung ist damals die Ablehnung des Oberhofer Gemeinderats zum gemeinsamen Bau einer Trinkwasserleitung von der Flaurlinger Alm vorausgegangen.

Die Überlegung, die Oberhofer Wasserversorgung durch zusätzliche Quellen abzusichern, wurde im Gemeinderat immer wieder verfolgt. So hat auch Bürgermeister Helmut Kirchmair im Jahr 1998 die Pirzlquellen provisorisch gefasst und Schüttmessungen durchgeführt. Zur Verbesserung der Situation wurde unter ihm 2001 der Neubau des Hochbehälters Bachegerte beschlossen. Dieser 550 m³ fassende Brillenbehälter war ein weiterer Meilenstein in der Trinkwasserversorgung. Um auch für Notfälle gerüstet zu sein, wurde weiters eine Notversorgung aus dem Versorgungsnetz der Gemeinde Pfaffenhofen im Ortsteil Ried errichtet.

Die Sorge um die Trinkwassersicherheit sowie der Wunsch der Bevölkerung nach einem für Haushaltsgeräte verträglicherem, sprich weicherem Wasser, hat auch mich mit dem Gemeinderat in den letzten Jahren sehr beschäftigt. Das Grundwasser ist mit 15 dH bekanntlich ziemlich hart, das Quellwasser vom Urgestein mit ca. 1 dH sehr weich. Daher wurde bereits 2012 DI Rupert Ebenbichler von der Wasser Tirol beauftragt die Absicherung unserer künftigen Trinkwasserversorgung zu untersuchen. Nach der erfolgten Datenerhebung vom Tiefbrunnen und für Vergleichszwecke auch von Eigenbrunnen in Oberhofen, wurden bekannte Quellen wie im Brunntal und auf den Pirzln auf ihre Trinkwasserqualität geprüft. Wegen ihrer exponierten Lage und teilweisen geringen Schüttung wurde die Erschließung jedoch nicht weiter verfolgt. Nachdem die Wässer der Pirzlquellen und der Almquelle in Flaurling ziemlich ident sind, wurde die Einleitung aus Flaurling überlegt und Mischwasserversuche angestellt, welche positiv verliefen.

Basierend auf dem zustimmenden Beschluss des Flaurlinger Gemeinderates vom September 2014 zu unserer Anfrage über einen möglichen Wasserbezug von 3l/sec aus ihrer Trinkwasserversorgung, wurde in weiterer Folge DI Juri Vonmetz von der Wasser Tirol der Planungsauftrag zum Variantenentwurf und schließlich zur behördlichen Einreichung des Projektes erteilt.

Zu diesem Zeitpunkt war der Gemeindevertrag zwischen Flaurling und Oberhofen, in welchem die Details zum Wasserbezug geregelt sind, noch ausständig. Dieser Vertrag wurde schließlich im April 2018 vom Gemeinderat beider Gemeinden beschlossen und im Mai von den Gemeindevorständen sowie von Frau Bgm. Brigitte Praxmarer und mir unterfertigt. Die Wasserrechtsbehörde stellte den rechtmäßigen Bescheid im Juli 2018 der Gemeinde Oberhofen zu. Nach Klärung und Absicherung der Finanzierung beauftragte unser Gemeinderat Bau-meister Ing. Martin Unterrainer von den Gemeindewerken Telfs mit der Ausschreibung und der Bauaufsicht. Darüber hinaus wurde der Rohrleitungsumbau beim Tiefbrunnen und Hochbehälter sowie der Einbau der elektro-mechanischen Steuerung ebenfalls den GW Telfs übertragen. Nach Auftragserteilung konnte im März 2019 mit dem Bau der Trinkwasserzuleitung von Flaurling begonnen werden. Die Spezialfirma RTS Rohrbau errichtete mittels einer gelenkten Bohrung unter dem Kanzingbachgerinne eine sichere Rohrverbindung zur Wasserversorgungsanlage Flaurling in der Lende. Der Auftrag für den Bau im offenen Graben der 1900 m langen Verbindungsleitung sowie der 850 m langen Pumpleitung vom Tiefbrunnen zum Hochbehälter wurde an die Baufirma Fröschl vergeben. Da keine größeren Probleme bei den Grabungs- und Rohrverlegearbeiten aufgetreten sind, konnten diese bis Anfang Mai mit einer abschließenden Sanierung des betroffenen Weges abgeschlossen werden. Für die erforderliche Grundinanspruchnahme während der Bauarbeiten möchte ich mich bei allen Grundbesitzern und Pächtern der betroffenen landwirtschaftlichen Flächen bedanken.

Die Überwachung und Dokumentierung erfolgt nunmehr durch elektronische Messkomponenten in zeitgerechter Weise. Gemeindevorarbeiter Christian Puelacher hat sich dazu mit dem Wassermeisterlehrgang entsprechend vorbereitet und nimmt sich dieser Aufgabe mit großem Engagement an. Die Wasserhärte hat sich durch die Einspeisung deutlich verringert und liegt jetzt bei 10 dH. Die Gemeinde Flaurling erzielt durch die Wasserlieferung an die Gemeinde Oberhofen einen zusätzlichen Erlös ohne jegliche Zusatzinvestition. Somit ziehen beide Gemeinden einen Nutzen aus dieser Zusammenarbeit.