Shop für Arbeitskleidung und Werbetextilien

TELFS. Viel Lob für den Unternehmergeist und die Tüchtigkeit des Familienbetriebs EMS hatte Bürgermeister Christian Härting am Freitag bei der Eröffnung des neuen Geschäftslokals in der Anton-Auer-Straße 4. Im Shop werden individuell gestaltete Arbeitskleidung und Werbetextilien angeboten. Die Firma EMS ist aber auch noch auf anderen Geschäftsfeldern tätig, die jetzt am neuen Standort vereint sind.

EMS gibt es in Telfs seit 2014. Unter diesem Firmennamen betreiben die Brüder Erkan und Serkan Meral und ihr Neffe Mevlüt Meral GmbHs für Personalmanagement, Marketing und Gebäudereinigung. Der jüngste Geschäftsbereich sind Arbeitskleidung und Werbetextilien, die nach Wunsch mit individuellen Schriftzügen und Logos - etwa für Firmen und Vereine - bestickt werden. Als gelungenes Beispiel wurde Bürgermeister Härting bei der Eröffnung des Shops eine Kappe mit dem Telfer Wappen überreicht, die er natürlich gleich erfreut aufsetzte.

Lokalpatriotisch zeigen sich die Firmeninhaber auch beim Verkaufstresen. Dass diesen die Silhouette der Hohe Munde schmückt, quittierten die Eröffnungsbesucher – unter ihnen Vize-Bgm. Christoph Walch und die Gemeindevorstände Silvia Schaller, Angelika Mader und Michael Ebenbichler – mit Applaus.

Das geräumige Geschäftslokal befindet sich an der Straßenseite des jüngst von der Wohnbaugesellschaft WE in der Anton-Auer-Straße errichteten Gebäudekomplexes. An den Shop schließt sich ein großzügiger Backoffice-Bereich, in dem alle Teilfirmen von EMS nun ihren gemeinsamen Sitz haben.