Stephani in Polling: Messe mit altem Pfarrer P.Otto Schöpf

POLLING. Große Freude und Herzlichkeit bei der Stephanimesse in Polling! Sie wurde vom früheren Pfarrer P. Otto Schöpf zelebriert. Der „treue Priester“ diente nach seiner Pension als Professor in

Bischofshofen noch viele Jahre in der Rochuspfarre. In seiner Predigt widmete er sich vor allem der Frage: In welche Welt ist Gott hineingetreten? Die Fotos – in der Sakristei und dann mit den GottesdienstbesucherInnen zeigen die fröhliche Gemeinde um ihren alten Pfarrer.