Der Männerchor Friedrichslinde Inzing ist gleich zum Jahresstart schon aktiv und lädt zum DreiKönigSingen in die Pfarrkirche Inzing

So, 5. Jänner um 17 Uhr

Gemeinsam mit der Chorgemeinschaft "Inigazingo", dem Ensemble "VarioXang", einer Bläsergruppe der MK Inzing und den Anklöpflern des Männerchors gestalten sie ein Kirchenkonzert indem die Weihnachtszeit von Advent bis Drei König noch einmal musikalisch erlebbar gemacht wird.

Zudem kommt der Reinerlös des Konzerts der Renovierung der Inzinger Pfarrkirche zugute.

Lassen sie sich dieses besondere Konzert nicht entgehen und unterstützen sie damit auch die Erhaltung der wunderschönen Wallfahrtskirche in Inzing !